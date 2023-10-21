أبرزها جوز الهند والنعناع.. أطعمة مفيدة لصحة الأمعاء

عندما تكون أمعائك صحية تمامًا، ستشعر على الفور بالتحسن، لذلك، من المهم تناول الأطعمة الصحية، التي تساعد، على سبيل المثال، على تجديد الغشاء المخاطي في الأمعاء فيما يلي بعض الأطعمة المفيدة حقًا لأمعائك ولك، عندما تُذكر كلمة أمعاء، يتجاهل الكثير من الناس بسرعة، لأن الموضوع لا يحظى بشعبية خاصة في الأحاديث الصغيرة وليس له تأثير كبير بشكل خاص على حياتنا اليومية - على الأقل ظاهريًا.

في الواقع، تعد النباتات المعوية الصحية مهمة للغاية لأنها تؤثر على الجهاز المناعي بأكمله، ويوجد حوالي 70 إلى 80 بالمائة من جميع الخلايا المنتجة للأجسام المضادة في بطانة الأمعاء، وتقوم البكتيريا التي تعيش هناك بتفكيك الألياف وإنتاج الفيتامينات التي تحتاجها أجسامنا بشدة، ولهذا السبب يمكن للأمعاء الصحية أن تقدم مساهمة كبيرة في الوقاية من المرض، وتقول أخصائية أمراض الجهاز الهضمي ألكسندرا أليسوفا لـ MedicForum.

أطعمة مفيدة لصحة الأمعاء

جوز الهند

تتمتع منتجات جوز الهند بجميع أنواعها، بما في ذلك الزبدة والحليب والزبادي، بخصائص مضادة للميكروبات والفطريات والفيروسات، مما يجعلها عدوًا طبيعيًا لفرط نمو الأمعاء الدقيقة والخميرة والطفيليات، والدهون الثلاثية متوسطة السلسلة (MCTs) الموجودة في جوز الهند تساعد أيضًا في امتصاص العناصر الغذائية وقد ثبت في الأبحاث أنها مفيدة بشكل خاص للظروف داخل الأمعاء وما حولها.

يتميز زبادي جوز الهند أيضًا بفائدة إضافية تتمثل في البروبيوتيك، والتي عادةً ما تعزز نمو البكتيريا المفيدة في الأمعاء.

النعناع

النعناع، وهو مزيج من النعناع المائي والنعناع، له خصائص مضادة للتشنج، مما يجعله مثاليًا للتخفيف من متلازمة القولون العصبي (IBS) والمشاكل المعوية الأخرى، ويعمل المنثول المنعش الموجود في النعناع أيضًا على استرخاء القناة المعوية، ووفقًا لإحدى الدراسات، فإنه يقلل الألم والانتفاخ والإمساك بنفس فعالية الأدوية الموصوفة.

أوميجا 3

تعتبر الأسماك الدهنية مثل السلمون مصدرًا ممتازًا لأحماض أوميجا 3 الدهنية وفيتامين د، مما يجعلها أيضًا سلاحًا معجزة للأمعاء، وتعمل أحماض أوميجا 3 الدهنية على تقليل الالتهاب وتعزيز بكتيريا الأمعاء الصحية.

أظهرت الأبحاث أن أحماض أوميجا 3 الدهنية قد تلعب دورًا مهمًا في علاج الأمراض المزمنة المرتبطة بالأمعاء. وتشمل هذه الاضطرابات الأيضية والسمنة وسرطان القولون.

التوت

الألياف ضرورية لصحة الأمعاء وإذا استهلكت ما يكفي منها، يمكنك منع مشاكل مثل الإمساك والرتوج (الطفح الجلدي على جدار الأمعاء).

كما وجدت دراسة علمية أخرى أن الألياف تقلل الالتهاب الجهازي وتدعم الاستجابة المناعية الصحية.