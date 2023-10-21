إحالة عاطل للمحاكمة الجنائية لاتهامه باستغلال الأطفال

أحالت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، عاطل للمحاكمة الجنائية، لاتهامه باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم في منطقة السيدة عائشة بالقاهرة.

وكانت قد قررت النيابة العامة في وقت سابق حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت النيابة بكشف سابقة جرائم المتهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الاتجار بالبشر .

تفاصيل الواقعة

وكشفت التحقيقات، قيام (عاطل، له معلومات جنائية ، مقيم بمحافظة القاهرة) باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم، في منطقة السيدة عائشة بالقاهرة.

التحقيقات

وأشارت التحقيقات، إلى أنه تم ضبط المتهم، وبحوزته (سلاح أبيض- مبلغ مالى "حصيلة نشاطه الإجرامى") وبصحبته (3) أطفال أحداث، وبسؤال المجنى عليهم أقروا بقيام المتهم باستغلالهم فى التسول، وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه وتم اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

قانون العقوبات يحظر المساس بحق الطفل

نصت المادة (291) من قانون العقوبات علي أنه يحظر كل مساس بحق الطفل فى الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسى أو التجارى أو الاقتصادى، أو استخدامه فى الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق فى توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها فى قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سامه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه فى العمل القسرى، أو فى غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة فى الخارج.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة فى الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.

كما أشارت المادة (290) إلي إنه كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.