الفيوم يفوز على تليفونات بني سويف بثلاثية مقابل هدفين

نجح الفريق الفريق الأول لكرة القدم بنادي محافظة الفيوم، في الفوز على مضيفه، فريق تليفونات بني سويف بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن مباريات القسم الثاني.

جاءت المباراة حماسية وقوية من الطرفين، إلا أن لاعبي الفيوم أظهروا قوتهم وسيطرتهم على المباراة، حيث تقدم الفريق بثلاثية نظيفة حتي الدقيقة ٣٠ من الشوط الثاني، سجلها احمد صلاح ومحمد مرسي وحماد حسن.

وأهدر لاعبو الفيوم أكثر من فرصة خطيرة وكان أخطرها كرة أشرف زيدان وكريم رشاد وطهير سعد.

وفي المقابل دخل التليفونات المباراة بهدفين الاول من ضربة جزاء في الدقيقة ٣٨ من الشوط الثاني والهدف الثاني في بداية الوقت الضائع والذي قدره الحكم ٧ دقائق.

بهذه النتيجة رفع الفيوم رصيده إلى ٤ نقاط من مباراتين وتصدر قمة المجموعة مع الترسانة وبني مزار بنفس الرصيد.