لقمة العيش مرة.. مصرع عامل أثناء تركيب طبق الدش

لقي شاب في العقد الرابع من عمره مصرعه إثر سقوطه من الطابق السادس عقب اختلال توازنه أثناء تركيب طبق الدش بدائرة قسم شرطة إمبابة شمال محافظة الجيزة.

تلقي ضباط مباحث قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور علي جثة "اسامه ع" في العقد الرابع من عمره، وبعمل االتحريات تبين أن المتوفي فني تركيب وأثناء قيامه بتركيب طبق دش اختل توازنه وسقط من الطابق السادس ولقي مصرعه متأثراً بسقوطه، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة بشمال الجيزة مباشرة التحقيقات.

وفى سياق متصل فقد لقي شاب فى العقد الثالث من العمر مصرعه بسبب ماس كهربائي ليصبح جثة هامدة بطريق رمسيس التابع لمركز ومدينة صان الحجر بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية في الشرقية إخطارا بوصول جثة شاب في العقد الثالث من العمر إلى مستشفى صان الحجر، وبعد إجراء الإسعافات اللازمة توفى الشاب فى المستشفي، بسبب ماس كهربائي بمركز ومدينة صان الحجر بمحافظة الشرقية .

وبإجراء المعاينة الأولية تبين أن الشاب يدعي ث م م ع ويبلغ من العمر 38 عاما مقيم بمحافظة الغربية، وأثناء تحميل بنجر السكر حدث ماس كهربائي بالضغط العالي "تيار عالي" مما أدى إلى وفاته، وعلى الفور تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى بمركز ومدينة صان الحجرـ واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة .