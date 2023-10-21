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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

وفاة بوبي تشارلتون..مسيرة أسطورة الكرة الإنجليزية

أسطورة مانشستر يونايتد
أسطورة مانشستر يونايتد السير بوبي تشارلتون

رحل عن عالمنا منذ قليل، أسطورة مانشستر يونايتد السير بوبي تشارلتون عن عمر يناهز 86 عام.
ويعتبر تشارلتون أسطورة الكرة الإنجليزية ، وأحد المتوجين بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.
بالإضافة إلى ذلك توج مع منتخب بلاده ببطولة كأس العالم 1966 والتي تعتبر البطولة الوحيدة للإنجليز.

أعلن نادي مانشستر يونايتد اليوم السبت، في بيانه أنه في حالة حداد بعد وفاة السير بوبي تشارلتون، احد اعظم اللاعبين واكثرهم شهرة في تاريخ نادينا.
وتابع: كان السير بوبي بطلا بالنسبة للملايين ليس فقط في مانشستر او المملكة المتحدة، ولكن اينما كانت كرة القدم لعبت في جميع انحاء العالم.

يعتبر تشارلتون أحد اساطير مانشستر يونايتد التي نجت من كارثة ميونخ عام 1958 والحائز على الكرة الذهبية.

مسيرته الكروية:


199 سجل هدفا
دوري أبطال أوروبا مرة واحدة
بطولة دوري انجليزي 3 مرات
كاس الاتحاد الإنجليزي مرة واحدة
2 بطل الدرع الخيرية

 

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