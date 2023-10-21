حبس شقيقين لاتهامها بالتسبب في قفز شقيقتهما من الطابق السادس

قررت النيابة العامة بالجيزة، حبس شقيقين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بالتسبب في قفز شقيقتهما قفزًا من الطابق السادس عقب احتجازها داخل شقة في الطالبية.

وكشفت التحقيقات، عن أن الضحية، احتجزها شقيقاها داخل غرفة بالشقة محل سكنهم بسبب خلافات أسرية وعقب محاولاتها المتكررة للخروج ورفضهما قامت بالقفز من شرفة الشقة ولقيت مصرعها إثر سقوطها.

وتلقت غرفة النجدة، إشارة بسقوط شخص من علو، وبالانتقال والفحص، تبيَّن العثور على جثة فتاة تُدعى "هناء" بها آثار كسور وسط بركة من الدماء.

وتبين أن الضحية سقطت من الطابق السادس، بسبب حبسها داخل الشقة، نتيجة خلافات أسرية وأن شقيقيها دفعاها للقفز من الشرفة في محاولة للهرب منهما.

وكان قد شهدت إحدى قرى مركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ اقدام فتاة على الانتحار بتناول مادة سامة، بعد أن فقدت عذريتها على يد أحد الأشخاص، واتهم شقيقها شخصين وألقى القبض عليهما.

تلقى اللواء أحمد صالح، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العميد محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية الأمن، ومأمور مركز بيلا، بتقدم "ج. ع. أ"، 35 سنة، نجار مسلح، مقيم بإحدى قرى مركز بيلا، ببلاغ بقيام شقيقته "ص. ع"، 22 سنة، ربة منزل، حاصلة على دبلوم تجارة، بقيامها بتناول مادة سامة أدت لوفاتها، وعلل شقيق الضحية، إقدامها على تناول المادة السامة، لخوفها من عقاب أسرتها، بعد علمهم بفقدها عذريتها.

وبالعرض على مفتش الصحة، أفاد بخروج "رغو أبيض" من الأنف ولا توجد إصابات ظاهرة، ولا يمكن الجزم بسبب الوفاة، ووجه شقيق المنتحرة الاتهام لشخصين بارتكابهما الواقعة، وألقت مباحث القبض عليهما.

وبمواجهتهما باتهام شقيق المجنى عليه لهما أنكرا التعدى عليها وتم تكليف البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة التى حملت المحضر رقم 10996 لسنة 2017 جنح مركز بيلا، وتولت النيابة التحقيق فى الواقعة.