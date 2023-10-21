إجراء 7150 عملية جراحية للعيون بسوهاج

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة سوهاج، جمعية الأورمان فى تنفيذ عدد 7150 عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون مجانًا تمامًا لغير القادرين بمدن ومراكز المحافظة، وذلك منذ بدء عمل الجمعية إلى الآن، بالتعاون مع أكبر المراكز الطبية المتخصصة فى القاهرة وفى سوهاج .

جاء ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة سوهاج وجمعية الأورمان، وانطلاقا من حرص واهتمام اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، بتوفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجا بمحافظة سوهاج وللحفاظ على صحتهم وسلامتهم وتحقيق حياة كريمة وآمنة لهم.

وأكد رأفت السمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسوهاج، على توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية لدورها الفعال الذي يؤكد أهمية مؤسسات المجتمع المدني في نمو المجتمع وتقدمه، لافتًا ان عمليات العيون تتم فى أكبر المراكز الطبية المتخصصة و العالية الجودة والتى تقدم للمرضى غير القادرين في قرى ومدن محافظة سوهاج وبخاصة القرى الأكثر احتياجا فى مراكز المحافظة .

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الاورمان، أنه يتم شهريا تنظيم مالا يقل عن 4 قوافل شهرية، وأن القافلة الواحده تتضمن صرف العلاج الدوائي لمن يحتاج، وعمل النظارات الطبية، وإجراء عمليات المياه البيضاء والمياه الزرقاء وجراحات الشبكية وزرع القرنية كل ذلك بالمجان تماماً دون أن يتحمل المريض أي أعباء تثقل كاهله، وذلك ضمن مشروعها لمكافحة العمى وعلاج أمراض العيون لغير القادرين من خلال سلسلة من القوافل الطبية الموسعة.

وأضاف مدير عام جمعية الأورمان أن الجمعية تستهدف خلال الفترة القادمة مضاعفة أعداد مرضى العيون في القرى والنجوع النائية والمناطق الأكثر احتياجاً وفى أكبر المراكز الطبية المتخصصة في علاج أمرض العيون في مصر والتي تقدم لهم خدماتها الطبية والعلاجية.

وأختتم شعبان إن الجمعية نجحت وحتى الآن بمحافظة سوهاج في إجراء 7150 عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون، وتسليم عدد 3950 نظارة طبية لغير القادرين .