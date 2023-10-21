مركز شباب فزارة بالمراغة ينفذ مسابقة فنية عن حرب أكتوبر المجيدة

نفذ مركز شباب فزارة التابع لإدارة شباب المراغة، شمال محافظة سوھاج، اليوم السبت الموافق ٢١ من شهر أكتوبر ٢٠٢٣، نشاط فني متمثل في مسابقة فنية عن حرب أكتوبر المجيدة، وذلك بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، بمقر مكتبة مركز الشباب، بتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، وإشراف يسري كفافي، وكيل المديرية للشباب، ومحمد زكريا، وكيل المديرية للرياضة، وضمن الخطة الداخلية للمركز .

وشارك طلائع مركز شباب فزارة خلال المسابقة، بالرسم على اللوحات الورقية باستخدام الألوان الخشبية والمائية، وتضمنت الرسومات التي رسمها طلائع مركز الشباب، رسومات للجندي المصري، ورسومات للدبابات والطائرات الحربية، ورسموا لوحات للعلم المصري وهو يرفرف على أرض سيناء الحبيبة .

وتهدف المسابقة الفنية لتعلم الطلائع الولاء والانتماء للوطن، ويفتخرون بما حققه جنودنا البواسل الذين سجلوا بأرواحهم اكبر ملحمة تاريخية في الدفاع عن وطنهم، خلال كفاحهم في حرب أكتوبر المجيدة .

وفي نهاية المسابقة عمت أجواء جميلة تصحبها الفخر والعزيمة لاستكمال مسيرة التقدم والنجاح، وتم توزيع الهدايا على الطلائع الفائزين في المسابقة.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد فريد وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج على أن تنفيذ مثل هذه المسابقات يأتى فى إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بتكثيف الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية والمسابقات الترفيهية خلال شهر أكتوبر الجاري متمنيًا لهم دوام التقدم والازدهار .