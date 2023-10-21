تعليم سوهاج يتابع ورش عمل تدريب موجهي اللغة العربية للمرحلة الإبتدائية

تابع الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، فعاليات ورش عمل موجهي اللغة العربية، ورؤساء أقسام التعليم الإبتدائي بالمديرية والإدارات التعليمية، والتي عقدت بمدرسة صلاح سالم الإعدادية، لتدريبهم على المنهج الجديد للغة العربية للصف السادس الابتدائي للعام الدراسي الجديد 2023/2024 .



وتستهدف ورش العمل تدريب 130 موجهًا، وتأهيلهم لتدريب جميع معلمي اللغة العربية للمرحلة الإبتدائية، وبدأت فعاليات ورش العمل بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء الأبرياء من أشقائنا في غزة .

جاءت ورش العمل تحت إشراف إدارة التدريب بالمديرية، بقيادة ميرفت عبد العظيم، مدير إدارة التدريب، وإدارة التعليم الإبتدائي المركزي بالمديرية بقيادة فاضل النحاس، مدير الإدارة.

وفي سياق متصل بناء على توجيهات الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، كرم سليمان بخيت، وكيل المديرية التربية والتعليم بسوهاج، الأستاذ بيتر نعيم جورجيوس، معلم أول رياضيات بمدرسة الشهيد عبد النعيم فهيم الإعدادية بادراة دار السلام التعليمية عقب حصوله على المركز الثاني على مستوى الجمهورية والأول على مستوى محافظة سوهاج في مسابقة الرائد المثالي.

وأكد وكيل المديرية على حرص القيادات التعليمية بسوهاج على تحفيز جميع المعلمين ودعمهم وتنمية جميع نواحي التميز والتفوق لديهم في كافة المجالات لوضع قطاع التعليم بسوهاج في المكانة اللائقة به من منطلق تنفيذ خطة الوزارة بضرورة التنمية المهنية المستدامة للمعلمين.

من جانبه عبر الفائز بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية في مسابقة الرائد المثالي، عن سعادته البالغة لتكريمه من قبل قيادات مديرية التربية والتعليم بسوهاج مؤكدا على مواصلة العمل وبذل الجهد لتحقيق أعلى مستوى من الكفاءة المهنية بما يخدم مصلحة الطلاب والعملية التعليمية، كما وجه الشكر للعاملين بإدارة العلاقات العامة بالمديرية لحرصهم على رصد جميع الأعمال البارزة التي يحققها العاملون بقطاع التعليم بسوهاج وتكريم المتميزين منهم.