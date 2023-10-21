الصداع هو العرض الأكثر شيوعا على هذا الكوكب، لا يكاد يوجد شخص واحد لم يعاني من الصداع على الإطلاق، أخبر الطبيب الشهير ألكسندر مياسنيكوف كيفية التعامل مع الصداع الشائع، وعدد مسكنات الألم التي يمكنك تناولها شهريًا، وأي أنواع الصداع تشير إلى وجود ورم في المخ أو تمدد الأوعية الدموية أو السكتة الدماغية.

يدعي ألكسندر مياسنيكوف أن الدماغ لا يمكن أن يتحول إلى اللون الأبيض من تلقاء نفسه فلا توجد نهايات عصبية هناك، ولكن الأربطة واللفافة والأوتار الموجودة خارج الجمجمة يمكن أن تسبب الألم في حالة التوتر.

ويصل هذا النوع من الألم إلى 80-90% من جميع الحالات، فهي آمنة نسبيًا ويمكن تخفيفها عن طريق ممارسة التمارين الرياضية بانتظام (تخفيف التوتر) ومكافحة الإجهاد.

أما نسبة 10-20% المتبقية من الصداع فهي من النوع الأكثر خطورة، والتي قد تشير إلى عمليات مرضية مثل التهاب السحايا، وتمدد الأوعية الدموية، والسكتة الدماغية، وأورام المخ.

الصداع النصفي الخطير

يمكن أن يشير الصداع النصفي والآلام العنقودية إلى حدوث سكتة دماغية وشيكة، لذا يجب عليك دائمًا استشارة الطبيب إذا كنت تعاني من ألم شديد لا يطاق، وإذا كان الشخص نادرا ما يعاني من الصداع، لكنه يبدأ بشكل دوري في الشعور بألم حاد يحدث بشكل غير متوقع، دون أي سبب معين، فهذا جرس إنذار - من الضروري تشخيص الدماغ لعمليات الورم.

بالإضافة إلى أعراض خطيرة تشير إلى أن الصداع هو أحد أعراض مرض خطير: أعراض عصبية (خدر، مشاكل في النطق وغيرها) وألم يزداد مع السعال.

كما ذكرني الطبيب بعدم الانجراف مع مسكنات الألم. الجرعة القصوى شهريا هي 15 حبة.