هوليوود تصرخ في وجه بايدن: نرفض الصمت

أطلق أكثر من 50 ممثل أمريكي من نجوم هوليوود نداءات استغاثية للرئيس الأمريكي جو بايدن، من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة والدخول بالمساعدات إلى أهلها.

نداءات من هوليوود لوقف إطلاق النار

جاء ذلك من خلال خطاب رسمي تم توجيهه للرئاسة الأمريكي، تنص على الآتي:"إننا نحض إدارتكم وجميع زعماء العالم على تكريم جميع الأرواح في الأراضي المقدسة والعمل من دون تأخير على وقف إطلاق النار ووضع حد لقصف غزة والإفراج الآمن عن الرهائن"، وأكدوا في رسالتهم انّ "إنقاذ الأرواح واجب أخلاقي".

نص خطاب نجوم هوليوود إلى الرئيس الأمريكي

واستُكمل الخطاب"نرفض أن نروي للأجيال القادمة قصة صمتنا وأننا وقفنا مكتوفي الأيدي ولم نفعل شيئا. وكما قال منسق الإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة مارتن جريفيث لأخبار الأمم المتحدة 'التاريخ يراقب'، يجب السماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إليهم

شارك في التوقيع على هذا الخطاب مايقرب من 55 فنان أمريكي ومنهم “جون ستيوارت والمغنية دوا ليبا وسوزان ساراندون وتشانينغ تاتوم وكريستين ستيوارت وكوينتا برونسون وجون ستيوارت والممثل الحائز على جائزة الأوسكار خواكين فينيكس وسوزان ساراندون وكريستين ستيوارت وكوينتا برونسون ورامي يوسف وريزأحمد وماهرشالا”.

كما بدأت صباح اليوم عمليات دخول شاحنات الإغاثة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري بشمال سيناء، وصل إجمالي الشاحنات التي تم إدخالها 20 شاحنة، وتسلمتها جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وصرح المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر في غزة "إن إسرائيل تسيطر على كل المعابر وحتى هذه اللحظة ومنذ بداية الحرب لم تستطيع المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والصليب الأحمر الدولي ومنظمة الصحة العالمية من إدخال إي مساعدات إلى داخل غزة ، لذلك الوضع الآن كارثي".