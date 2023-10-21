وفاة اللواء محمد أمين.. وزيرة الثقافة ناعية: "قامة وطنية خدم الوطن بإخلاص"

وفاة اللواء محمد أمين، نعت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، اللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية وأمين صندوق "تحيا مصر"، الذي وافته المنية اليوم السبت بعد صراع مع المرض.

اللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية

قامة وطنية:



قالت وزيرة الثقافة: "فقدت مصر اليوم قامة وطنية ورجلًا مخلصًا من رجال القوات المسلحة، خدم الوطن بإخلاص في جميع المناصب التي تقلدها".

دَّعت الله سبحانه وتعالى أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.



كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر في 27 يونيو 2019 قرارًا جمهوريًا تحت رقم 291 لسنة 2019، بتعيين محمد أمين ابراهيم عبدالنبي نصر مستشارًا لرئيس الجمهورية للشئون المالية لمدة عام اعتبارًا من 14يونيو 2019.