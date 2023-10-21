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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

طارق حامد أساسيًّا مع ضمك ضد النصر

طارق حامد
طارق حامد

كشف كوزمين كونترا المدير الفني لفريق ضمك تشكيله لمباراة النصر، في المباراة التي تجمع بينهما بعد قليل ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري السعودي.
 

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شهد التشكيل الأساسي تواجد النجم الدولي المصري، طارق حامد مع فريقه استعدادًا لمواجهة صعبة ضد خصم قوي مثل النصر.

خاض طارق حامد مع ضمك بالدوري السعودي في 4 مباريات؛ إذْ صنع هدفًا خلال لقاء الحزم.

يأتي فريق ضمك قبل اللقاء في المركز العاشر برصيد 10 نقاط، فيما يحتل النصر المركز الخامس برصيد 19 نقطة.

تنطلق أحداث مباراة النصر وضمك في الجولة العاشرة من مسابقة دوري روشن في تمام الساعة السادسة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، فيما تقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

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