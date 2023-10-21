إصابة 8 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال الضفة الغربية

أصيب اليوم السبت ثمانية فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، الواقعة شمال الضفة الغربية.

وقال مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، إن ثمانية مواطنين أصيبوا برصاص الاحتلال، خلال مواجهات اندلعت مع الاحتلال قرب مُخيم "عسكر" شرقي نابلس.

وازدادت في الأيام الأخيرة وتيرة الاقتحامات والاعتقالات الإسرائيلية للفلسطينيين في الضفة الغربية، وخاصة الأسرى المحررين.

وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، قصفه العنيف على البلدات الحدودية في جنوب لبنان، وطال القصف بلدات حلتا والماري وحولا وعلما الشعب والضهيرة.

ويشهد الجنوب اللبناني قصفا إسرائيليا مُستمرًا راح ضحيته عدد من الشهداء بينهم مدنيون وصحفيون.

تجددت الاشتباكات، على حدود لبنان الجنوبية، وتبادل الجيش الإسرائيلي القصف المدفعي والصاروخي مع الجانب اللبنانى، ووقعت إصابات في الجانبين، فيما قررت اسرائيل إخلاء مستوطنة كريات شمونة في الجليل الأعلى، تحسباً لتصاعد الموقف بين الجانبين، وجاء التصعيد على خلفية استهداف صحفيين لبنانيين والإعتداء على المدنيين الذي وقع قرب موقع العباد، الخميس الماضى، فتم استهداف قوة مشاة إسرائيلية قرب ثكنة برانيت بالصواريخ ‏المناسبة وأوقعوا فيها عدة إصابات بجيش الاحتلال، فيما تم اليوم استهداف مستعمرة المنارة قبالة ميس الجبل بصواريخ موجهة. وفق الوكالة الوطنية لإعلام لبنان.

كما أفاد موقع "لبنان 24"، بانفجار صاروخ "باتريوت" في الجو، بين حاصبيا ومرجعيون، سُمع دويه في أرجاء المنطقة.

من جانبه، كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أمس الجمعة، استهدافه خلية من 3 عناصر في منطقة السياج على الحدود اللبنانية. وهاجمت طائرة تابعة للجيش الإسرائيلي كانت تعمل في المنطقة المسلحين، إضافة إلى ذلك، أطلق قناصة الجيش الإسرائيلي النار على مسلحين تم التعرف إليهم وهم يعملون في منطقة الحدود اللبنانية.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي أن قذائف هاون أطلقت من لبنان باتجاه منطقة مزارع شبعا المحتلة، حيث يوجد عدد من المواقع العسكرية، وكذلك أعلنت سلطة الطوارئ الإسرائيلية تفعيل خطة لإخلاء مستوطنة كريات شمونة (الخالصة) في شمال إسرائيل، بعد أيام من المواجهات المسلحة .