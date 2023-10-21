أربعينية في دعوى خلع: "تزوج من أخرى وامتنع عن رعاية ابنتيه"

من بين الخلافات التي قد تعصف بالحياة الزوجية أدراج الرياح، مشاعر الغيرة التي تنتشر مثل النار في الهشيم، وتُشوه جميع معالم الود بين الزوج وزوجته، تاركةً رغبة جارفة في الانعزال وترك بيت الزوجية إلى غير رجعة.

لم يكن الأمر بمنأى عن "سميرة" الزوجة الأربعينية التي حضرت إلى محكمة الأسرة في الخانكة، لتطلب الحكم بالخلع بسبب إهمال زوجها لها وتفضيله زوجته الجديدة عليها وعلى أبنائها، فتوضح الزوجة أنها تزوجت منه منذ 15 عامًا، وأنها طالما ساندت زوجها ووقفت إلى جانبه، وبعد فترة من نجاحه في العمل واستقراره ماديًا، بدأ يفكر في الزواج مرة أخرى.

لتشكف أن رحلة زواجها نتج عنها ابنتين، هما أساس سعادتها في الحياة، ومن هنا قررت تكريس كل وقتها وجُهدها من أجل حسن تربيتهما، ولكن على النقيض كان الزوج ينشغل عن مسئولياته في سبيل رغباته ونزواته الشخصية، فبدلًا من احتضان أسرته، أخذ يبحث عن الزواج من امرأة أخرى، وبالفعل تزوج من فتاة تصغره في العمر بعشرة سنوات.

وأشارت الزوجة إلى أنها نقلت له رفضها التام فكرة زواجه من أخرى، لكنه هددها بطردها من البيت وحرمانها من ابنتيها، ومع مرور الوقت واستسلامها للأمر الواقع، أخذ في الابتعاد عنهم شيئًا فشيئًا، إلى حد بلغ امتناعه عن الإنفاق عليهم، ومع مواجهته في الأمر قال إنه حُر في إنفاق ماله كيفما يشاء، هنا أدركت الزوجة مدى الخسارة الفادحة التي لحقت بها، لتقرر استعادة شتات نفسها، والتوجه إلى محكمة الأسرة لإقامة دعوى الخلع.