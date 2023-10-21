غدًا.. انقطاع المياه بمدينة البلينا لأعمال الصيانة

قال المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج والعضو المنتدب: “إن الشركة أعلنت عن انقطاع المياه بالأدوار العليا بمدينة البلينا جنوب محافظة سوهاج، غدًا الأحد 22 أكتوبر 2023، فى تمام الساعة الواحدة صباحًا وحتى الخامسة فجرًا من اليوم نفسه، ولمدة 4 ساعات”، مضيفًا أنه يتم خلال تلك الفترة القيام بأعمال الصيانة بالمحطة.

أوضح حسن محمود، مدير الخط الساخن، أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضي، أو محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس آب، أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125)، أو إرسال الشكوى على موقع الشــركة الإلكتروني www.scww.com.eg، وأنه سيتم تشغيل المحطات الارتوازية كافة بكامل طاقتها، كما تم تجهيز سيارات مياه نقية مجانًّا يتم الدفع بها لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك.

نوَّه رئيس مجلس الإدارة، إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج تهيب بالسادة المواطنين وأصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.