استقبل اليوم ٢١ اكتوبر مطار الأقصر الدولي أولى رحلات شركة AirCaraibes بطائرة من طراز A350/900 قادمة ومتجهة إلى Orly وعلى متنها عدد ( ٢٨٧)راكب بخط سير ( اورلى-الاقصر- اورلى).

ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة الطيران المدني لتنشيط الحركة الجوية و السياحية بالمطارات المصرية و فتح وجهات جديدة، و من المقرر أن يتم تسيير الرحلة بواقع رحلة واحدةاسبوعيا خلال الموسم الشتوى.

و من جانبه وجه الطيار/ أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات التعليمات بالترحيب بخط الطيران الجديد وتسهيل جميع إجراءات الوصول وبالفعل قد تم استقبال الطائرة بتقليد رش المياة المتبع عالميا Water Salute.

وعلى الفور قام الطيار/ هشام فريد مدير المطار بإصدار تعليماته لفريق العلاقات العامة والعمليات بالمطار بإستقبال الركاب و مساعدتهم في سرعة انهاء إجراءات الوصول و توزيع الهدايا التذكاريه عليهم.

يأتي ذلك استمرارا لنجاح المطارات المصرية فى اجتذاب خطوط طيران عالمية.

مطار الأقصر يستقبل رحلات AirCaraibes بطائرة من طراز A350/900

مطار الأقصر يستقبل رحلات AirCaraibes بطائرة من طراز A350/900

مطار الأقصر يستقبل رحلات AirCaraibes بطائرة من طراز A350/900