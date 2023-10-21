السبت 21 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

مطار الأقصر يستقبل رحلات AirCaraibes  بطائرة من طراز A350/900

بوابة الوفد الإلكترونية

استقبل اليوم ٢١ اكتوبر مطار الأقصر  الدولي أولى رحلات شركة AirCaraibes  بطائرة من طراز A350/900 قادمة ومتجهة إلى Orly وعلى متنها عدد ( ٢٨٧)راكب بخط سير ( اورلى-الاقصر- اورلى).

 

ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة الطيران المدني لتنشيط الحركة الجوية و السياحية بالمطارات المصرية و فتح وجهات جديدة، و من المقرر أن يتم تسيير الرحلة بواقع رحلة واحدةاسبوعيا خلال الموسم الشتوى.

 

و من جانبه وجه الطيار/ أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات التعليمات بالترحيب بخط الطيران الجديد وتسهيل جميع إجراءات الوصول وبالفعل قد تم استقبال الطائرة بتقليد رش المياة المتبع عالميا Water Salute.

 

وعلى الفور قام الطيار/ هشام فريد مدير المطار بإصدار تعليماته لفريق العلاقات العامة والعمليات بالمطار  بإستقبال الركاب و مساعدتهم في سرعة انهاء إجراءات الوصول و توزيع الهدايا التذكاريه عليهم.

 

يأتي ذلك استمرارا لنجاح المطارات المصرية فى اجتذاب خطوط طيران عالمية.

 

مطار الأقصر يستقبل رحلات AirCaraibes  بطائرة من طراز A350/900
مطار الأقصر يستقبل رحلات AirCaraibes  بطائرة من طراز A350/900
مطار الأقصر يستقبل رحلات AirCaraibes  بطائرة من طراز A350/900
مطار الأقصر يستقبل رحلات AirCaraibes  بطائرة من طراز A350/900
الجريدة الورقية