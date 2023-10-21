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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

تعيين الدكتور خالد عبدالعزيز مديرًا لمستشفى أسيوط الجامعي

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد العزيز مدير المستشفى الجامعي

أصدر الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، قرارًا بتكليف الدكتور خالد عبدالعزيز أحمد محمد عطا الأستاذ المساعد بقسم جراحة الأوعية الدموية بكلية الطب؛ للقيام بعمل مديرٍ للمستشفى الجامعي الرئيسي؛ وذلك لحين تعيين مدير للمستشفى.

 هنَّأ الدكتور أحمد المنشاوي؛ الدكتور خالد عبدالعزيز، متمنيًّا له المزيد من التوفيق والنجاح في مهام منصبه الجديد، موجهًّا الشكر للدكتور علاء الدين عبدالمنعم الأستاذ بقسم الأمراض الباطنة، على ما قدَّمه من جهدٍ كبيرٍ في تطوير المستشفى، متمنيًّا له التوفيق في مسيرته المقبلة.

 وجَّه رئيس جامعة أسيوط، بضرورة العمل بروح الفريق في إطار من التكامل، والتعاون؛ ووفق خطة، ورؤية مستقبلية؛ لتطوير المستشفيات الجامعية، والتي تعمل بالتوازي مع خطط، ورؤية الدولة المصرية؛ في تحسين المنظومة الطبية في مصر.

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