أزهر سوهاج: "فتح باب التقدم لشغل وظيفة مدير إدارة التعليم الابتدائي"

أعلنت منطقة سوهاج الأزهرية، برئاسة فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، فتح باب التقدم لشغل وظيفة «مدير إدارة التعليم الابتدائي» اعتبارًا من الخميس ١٩ /١٠/ ٢٠٢٣م، حتى الخميس ٢/ ١١/ ٢٠٢٣م.



وقال الدكتور أحمد حمادي أن شروط شغل الوظيفة كما يلي:

1. الحصول على مؤهل عال أزهري مناسب.

2. أن يكون المتقدم علي درجة (معلم أول أ) بأقدمية سنتين علي الأقل.

3. ألا يكون قد وقَّع عليه جزاء أكثر من 10 أيام ولم يتم محوه.

4. ألا يكون محالًا إلى المحكمة التأديبية أو الجنائية أو صدر له قرار بالإبعاد أو الوقف عن العمل.

5. أن يكون على رأس العمل.

6. أن يكون آخر تقريرين للمتقدم بمرتبة كفء.

7. طبقًا لبطاقة الوصف الوظيفي وتطبيقًا لقانون 156 لـ 2013 ولائحته التنفيذية رقم (250) وبطاقة الوصف الوظيفي.

أضاف رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية أن الأوراق المطلوبة هي: (طلب مستوفٍ للبيانات – آخر تقريرين سريين – صورة من بطاقة الرقم القومي – صورة المؤهل وأي دورات – بيان حالة كمبيوتر – بيان حالة يدوي) وتقدم الطلبات بإدارة التنسيق بالمنطقة.

أكد الدكتور أحمد حمادي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية أنه لا تقبل الطلبات التي لم تتوافر فيها جميع الشروط ولا التي تُقدم بعد انتهاء موعد الإعلان.