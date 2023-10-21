ضبط 2500 علبة سجائر خلال حملات رقابية في أولاد صقر بالشرقية

كلَّف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبدالرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع وثلاجات بيع اللحوم والدواجن المجمدة ومحال الجزارة وبقالي التموين ومضارب الأرز المحلي؛ للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس "عبدالفتاح السيسي" رئيس الجمهورية، بالمتابعة الدورية لأسعار السلع والتأكد من توافرها وجودتها حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

تنفيذًا للتوجيهات، تم تشكيل حملة مكبرة برئاسة محمد سعد مديرعام الرقابة التموينية بالمديرية برفقة قطاع وسط تموين الشرقية، وإدارة تموين أولاد صقر، وأثناء المرور تم ضبط كمية كبيرة من السجائر المحلية والأجنبية وغير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدرها بناحية أولاد صقر، وتم ضبطها بأحد المحلات التجارية غير المرخصة، إذْ تم التحفظ على كمية كبيرة من السجائر قدرها 2500 علبة سجائر محلية وأجنبية تم التحفظ على المضبوطات ومصادرتها بمخزن إحراز الإدارة وتم اتخاذ اللازم قانونًا ضد صاحب المحل.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد تابع مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري مديريات التموين والطب البيطري والصحة وجهاز حماية المستهلك، التزام التجار بتطبيق مبادرة دولة رئيس مجلس الوزراء، لتخفيض عدد من السلع الأساسية والدواجن بنسب تتراوح من 15% إلى 25%، والتي تم تطبيقها منذ أمس بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية بكميات وفيرة وأسعار مخفضة.

كلَّف محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارات التموين والصحة والطب البيطري بتكثيف المرور الميداني على المحال التجارية ومنافذ بيع السلع؛ للتأكد من توافر كميات كبيرة من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بالمحال التجارية ومنافذ المجمعات الاستهلاكية لتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة من 15% إلى 25%، يأتي ذلك تطبيقًا لمبادرة الحكومة بتخفيض أسعار السلع الأساسية اعتبارًا من أمس بهدف تخفيف العبء على المواطنين، لافتًا إلي أنه طبقًا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء، تم تحديد 7 مجموعات سلع أساسية والتي تم تخفيض أسعارها بنسب تتراوح من 15% إلى 25%، وهي (الفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام، والأرز) وكذلك خفض 15% من أسعار الدواجن الحية والمجمدة والبيض.

تنفيذًا لتوجيهات محافظ الشرقية، توجَّه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارات التموين والصحة والطب البيطري بالمرور الميداني على المحال التجارية والمنافذ الاستهلاكية والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة للتأكد من توافر السلع الغذائية بالكميات المناسبة وبأسعار مخفضة، لتعزيز الحماية الاجتماعية للأفراد محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا، والحد من التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار.

قامت إدارة تموين كفر صقر برئاسة عبدالرؤوف سويلم مدير الإدارة، وبمشاركة مفتشي الإدارة، بشن حملة تموينية على المصانع والمنشآت التجارية، وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفين وجاءت على النحو الآتي:

-تحرير محضر برقم ١٣٨٦٩ جنح مركز شرطة كفر صقر ضد أحد أصحاب المصانع لحيازته سكر مجهول، وتم التحفظ علي ٢٠ شيكارة سكر وزن الشيكارة ٥٠ كيلو بإجمالي كمية قدرها طن سكر.

-تحرير محضر برقم ١٣٨٧٠ جنح مركز شرطة كفر صقر ضد أحد أصحاب أنشطة تجارية لحيازته زيت طعام مجهول المصدر، وتم التحفظ على عدد 5 كراتين زيت طعام بكل كرتونة ١٢ عبوة بإجمالي ٦٠ عبوة زيت طعام كل عبوة تزن ١ لتر بإجمالي ٦٠ لترَ زيت طعام مجهول المصدر.

- تحرير محضر برقم ١٣٨٧١ جنح مركز شرطة كفر صقر لأحد المحال التجارية لعدم الإعلان عن الأسعار.

-تحرير ٣ محاضر بأرقام ١٣٩١٣ و ١٣٩١٤ و ١٣٩١٥ جنح مركز شرطة كفر صقر لعدم إعلان عن أسعار المقررات التموينية لتجار التموين.