السبت 21 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

زوجة أمام محكمة الأسرة: "خمول ولا يهتم بنظافته الشخصية"

بوابة الوفد الإلكترونية

بين الحين والآخر تشهد محاكم الأسرة، العديد من الدعاوى المثيرة الاهتمام، لعل أبرزها، حينما حضرت سيدة في ريعان شبابها، إلى محكمة الأسرة في الخانكة، تطلب الخلع من زوجها، نظرًا لإهماله في مظهره ونظافته الشخصية، وهو ما أنعكس أيضًا على كسله وخموله بصفة مستمرة.

 

حبس مالك شركة إنتاج فني 4 أيام بتهمة إدارة شركة بدون ترخيص بالدقي

حبس المتهمين بإنهاء حياة شاب طعنًا بالطالبية 15 يومًا

 

وتقول "آمال" صاحبة الدعوى الزوجه أنها تزوجت من شاب في مثل عُمرها، طيب القلب وكان يتودد لها أثناء فترة الخطوبة بأجمل العبارات العاطفية، ولكن على النقيض لم يكن مهتمًا بنظافته الشخصية كثيرًا، فكانت تحثه على العدول عن ذلك السلوك، نظرًا لكون مظهر الإنسان جزء لا يتجزأ من الانطباع الاجتماعي المأخوذ عنه.

 

لتستطرد: وبعد زواجنا لم يكن هناك شىء يعكر صفو حياتنا سوى إهماله المتكرر في النظافة الشخصية، وفي إحدى المناسبات أبلغته بضرورة وضع حد للأمر وإلا فلن تستمر حياتنا سويًا، وكان من اللافت تعمده تجاهلي رغباتي، ومع مرور الوقت بدأت دائرة الخلافات تتسع فيما بيننا، ولكني تحملت لمدة عام ونصف شهدت كل أنواع الشد والجذب، ومع تدخل الأهل لم أجد منه أي رد فعل يوحي برغبته في تغيير نمط حياته، إلى أن تملك اليأس مني، فتيقنت إلى استحالة تغيره وهو ما دفعني إلى التوجه لمحكمة الأسرة لإنقاذ ريعان شبابي قبل فوات الأوان.

مواد متعلقة

زوجة في دعوى خلع: "مريض بداء الشك ويتجسس على محادثاتي"

سرق عدادات المياه.. إحالة عاطل للجنايات في منشأة ناصر

قرار جديد بشأن محاكمة 5 متهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية

هددتها بتشويه وجهها.. إحالة متهمة بالتعدي على سيدة للجنايات في المعصرة

غدًا.. محاكمة 3 متهمين بالاتجار في المخدرات

غدًا.. محاكمة 5 متهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية
الجريدة الورقية