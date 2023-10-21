زوجة أمام محكمة الأسرة: "خمول ولا يهتم بنظافته الشخصية"

بين الحين والآخر تشهد محاكم الأسرة، العديد من الدعاوى المثيرة الاهتمام، لعل أبرزها، حينما حضرت سيدة في ريعان شبابها، إلى محكمة الأسرة في الخانكة، تطلب الخلع من زوجها، نظرًا لإهماله في مظهره ونظافته الشخصية، وهو ما أنعكس أيضًا على كسله وخموله بصفة مستمرة.

وتقول "آمال" صاحبة الدعوى الزوجه أنها تزوجت من شاب في مثل عُمرها، طيب القلب وكان يتودد لها أثناء فترة الخطوبة بأجمل العبارات العاطفية، ولكن على النقيض لم يكن مهتمًا بنظافته الشخصية كثيرًا، فكانت تحثه على العدول عن ذلك السلوك، نظرًا لكون مظهر الإنسان جزء لا يتجزأ من الانطباع الاجتماعي المأخوذ عنه.

لتستطرد: وبعد زواجنا لم يكن هناك شىء يعكر صفو حياتنا سوى إهماله المتكرر في النظافة الشخصية، وفي إحدى المناسبات أبلغته بضرورة وضع حد للأمر وإلا فلن تستمر حياتنا سويًا، وكان من اللافت تعمده تجاهلي رغباتي، ومع مرور الوقت بدأت دائرة الخلافات تتسع فيما بيننا، ولكني تحملت لمدة عام ونصف شهدت كل أنواع الشد والجذب، ومع تدخل الأهل لم أجد منه أي رد فعل يوحي برغبته في تغيير نمط حياته، إلى أن تملك اليأس مني، فتيقنت إلى استحالة تغيره وهو ما دفعني إلى التوجه لمحكمة الأسرة لإنقاذ ريعان شبابي قبل فوات الأوان.