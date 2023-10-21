السبت 21 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الأهلي يطلب السعة الكاملة لاستاد القاهرة لتعزيز فرص جماهيره لدعم الأشقاء بفلسطين

الأهلي
الأهلي

تقدم النادي بطلب للسلطات الأمنية للموافقة على الحضور الجماهيري بالسعة الكاملة لاستاد القاهرة في مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني يوم الثلاثاء في الدوري الإفريقي لكرة القدم. 

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جاء ذلك لتعزيز فرص مشاركة أكبر عدد من جماهير الأهلي في دعم الأشقاء بفلسطين في ضوء قرار مجلس إدارة الأهلي بتخصيص العائد المالي بالكامل من تذاكر المباراة لصالح الأشقاء.

كورونا تهدد بغياب موديست عن لقاء العودة امام سيمبا

غاب موديست عن لقاء الذهاب الذي جمع بين الأهلي و سيمبا التنزاني في دوري السوبر الأفريقي، بسبب إصابته بنزلة برد قوية والاشتباه في إصابته بفيروس كورونا .

وخضع موديست لاختبار أثبت بالفعل إصابته بفيروس كورونا.. وخضع اللاعب للعزل خلال الأيام الثلاثة الماضية .

 وسيخضع  موديست لاختبار جديد لحسم مسألة عودته للتدريبات الجماعية للفريق الأحمر مرة أخرى.
 

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