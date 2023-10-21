زوجة في دعوى خلع: "مريض بداء الشك ويتجسس على محادثاتي"

على مُقربة من محكمة الأسرة الكائنة في الخانكة، مثلت زوجة في منتصف العشرينات من عمرها، تمهيدًا لإقامة دعوى خلع ضد زوجها، نظرًا لكونه دائم الشك فى سلوكها لدجة وصلت إلى وضع أجهزة تجسس فى البيت ومراقبتها خارج المنزل، وهو ما دفعها إلى اتخاذ ذلك القرار للهرب من جحيم زوجها.

وتسرد الزوجة تفاصيل معاناتها مع زوجها قائلةً إنه كان يتمتع بشخصية جذابة وعندما عرض عليها الزواج شعرت بالسعادة البالغة ووافقت على الفور، وعقب عام من الخطوبة تم الزواج لتبدأ حياتهما معًا في أجواء من الاستقرار والسعادة في بادىء الأمر.

ولكن انقلب الحال مع مضي الوقت وتحول زوجها الى رجل مُتشكك يعشق الكآبة، لتعقب: حاولت التوصل إلى أسباب تغير سلوكه معي فاكتشفت ما لم يكن يخطر على البال، فقد بدأ يشك في سلوكي التي أدت إلى افتعال المشاجرات معي بسبب غيرته العمياء وعندما حاولت احتوائه والاستماع إلى أوامره حتى يشعر بالاطمئنان من ناحيتى أوهمني بأنه قد تغير ولكن على النقيض حدث ما هو اسوأ.

لتختتم حديثها: اكتشفت أنه قام وضع آلة للتنصت في غرف البيت، وذلك بغرض الاستماع إلى مكالماتي الهاتفية، وحينما واجهته بالأمر صرخ في وجهي قائلًا إنه يتصرف بهذه الطريق للحفاظ على بيته، فأصبح شغله الشاغل مراقبه تصرفاتي على مدار اليوم، بجانب قيامه بمراقبة مراسلاتي على محادثات الفيس بوك والواتس آب، ومع استمرار ذلك الوضع لم أعد اتحمل، فقررت اللجوء إلى محكمة الأسرة لوضع حد لهذه المعاناة إلى الأبد.