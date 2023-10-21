ألفاريز يمنح مانشستر سيتي التقدم أمام برايتون

تقدم مانشستر سيتي على برايتون بالهدف الأول في الدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

جاء هدف المان سيتي عن طريق جولينا ألفاريز في الدقيقة السابعة، بعدما نجح في توجيه الكرة من أعلى حارس المرمى في الشباك.

وكان مانشستر سيتي قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

ستيفان أورتيجا، في حراسة المرمى.

خط الدفاع: جفارديول، مانويل أكانجي، جون ستونز، والكر.

خط الوسط: رودريجو هيرنانديز، برناردو سيلفا.

خط الوسط الهجومي: جيريمي دوكو، جوليان ألفاريز، فيل فودين.

الهجوم: إرلينج هالاند.

في نفس السياق، أكدت صحيفة "ذا تليجراف" البريطانية، أن بيب جوارديولا أبلغ ثلاثة من لاعبي برايتون، يوم 24 مايو الماضي، على هامش مواجهة الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز، أن مدرب برايتون الإيطالي روبرتو دي زيربي سيخلفه في منصبه.

وتحدث جوارديولا في رسالة نصية لثلاثة من لاعبي برايتون، بحسب صحيفة التلغراف: "هذا هو مدرب مانشستر سيتي القادم"، في إشارة إلى دي زيربي.

وأعترف المدرب الاسباني، بإعجابه الشديد، بما قدمه دي زيربي على مدار الموسم الماضي مع برايتون.

يُعد برايتون تحت قيادة دي زيربي، هو الفريق الثاني الأكثر استحواذا على الكرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، بنسبة 61.9%، خلف مانشستر سيتي.

منذ تولي الإيطالي مهم بريتون، سدد لاعبيه 662 مرة، منها 254 على المرمى، أكثر من أي فريق آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح في تحقيق إنجاز كبير مع برايتون، أبرزه التأهل إلى الدوري الأوروبي الموسم الماضي لأول مرة في تاريخ النادي.