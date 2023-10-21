مكتبة مصر العامة بالشرقية تنظم يوم ترفيهي للأطفال مرضى السرطان

بالتعاون بالإتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية..

أكد الدكتورممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الترفيه واللهو يساعدان على رفع الروح المعنوية للأطفال المرضى وقدرتهم على مواجهة المرض فضلاً عن تطوير أنماط سلوك الطفل وبالتالي فهم وبناء وتعزيز مهاراته وتنمية سلوكياته وروح الابتكار والمخيلة الفكرية والثقة في النفس لديه، فضلاً عن اكتسابه القوة والمهارات البدنية والاجتماعية والمعرفية .

ومن جانبها أشارت رانيا حشيش مديرة مكتبة مصر العامة بالزقازيق، أن المكتبة نظمت يوم ترفيهي لعدد (35) طفل من مرضى وحدة امراض الدم والأورام بمستشفى الأطفال جامعة الزقازيق، وذلك بالتعاون مع لجنة الصحة بالإتحاد الاقليمى للجمعيات الأهلية بالشرقية، بالإضافة لتنظيم ندوة لأبناء المحافظة بعنوان "التوعية والاكتشاف المبكر لأمراض الدم عند الأطفال" حاضر فيها الدكتور تامر حسان أستاذ طب الاطفال بكلية الطب جامعة الزقازيق ورئيس وحدة امراض الدم و السرطان للأطفال .

وأضافت مديرة مكتبة مصر العامة، أن فاعليات اليوم الترفيهي تضمنت مجموعة من الأنشطة الترفيهية المحببة للأطفال من قبل فريق عمل مكتبة مصر العامة والتي تمثلت في "تلوين- مسرح العرائس - رسم علي الوجه - أعمال فنية - عرض فيلم كارتون –العاب حركية" حيث لاقت الأنشطة إستحسان وتفاعل الأطفال وأولياء الأمور و تم توزيع الهدايا والحلوى على الأطفال.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد أعلن عن تقديم الخدمة الطبية بالمجان لعدد 4417 مواطن من أهالي قرية الظواهرية التابعة لرئاسة مدينة منشأة أبو عمر تنفيذاً لمبادرة حياه كريمة والتي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وذلك من خلال قافلة طبية علاجية شاملة نظمتهما مديرية الشئون الصحية على مدار 3 أيام لتقديم خدمة طبية متميزة وصرف العلاج اللازم بالمجان للمواطنين من أبناء القرية.

وأوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن القافلة الطبية قامت بتوقيع الكشف الطبي وإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان لأهالي القرية وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وإتباع أساليب مكافحة العدوى، مشيراً إلى أنه تم تحويل 13 حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة لمديرية الشؤون الصحية لتلقي أوجه الرعاية الطبية والعلاجية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن القافلة الطبية ضمت العديد من التخصصات الطبية (الباطنة - الجراحة العامة – القلب والاوعية الدموية – العظام – الأطفال - النساء والتوليد - جلدية وتناسلية - تنظيم أسرة - الرمد - أنف وأذن وحنجرة – المسالك البولية ) بالإضافة إلى إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، مشيراً إلى أنه خلال فعاليات الحملة تم توقيع الكشف الطبي المجاني على 4417 مريض من أهالي القرية وتم صرف العلاج اللازم لهم.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أنه تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية للأهالي لتوعيتهم بطرق الوقاية من انتشار الأمراض الفيروسية، بالإضافة إلى تنفيذ ندوات توعوية عن الكشف المبكر لأورام الثدي ودعم صحة الأم والجنين.