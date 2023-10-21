دي زيربي يكشف عن تشكيل برايتون أمام مانشستر سيتي

كشف الإيطالي دي زيربي، المدير الفني لبرايتون، عن تشكيل الفريق لمواجهة مانشستر سيتي، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

ويبحث دي زيربي عن تحقيق الفوز لاستكمال سلسلة النتائج المميزة للفريق خلال الموسم الحالي، على الرغم من الإمكانيات المحدودة التي يمتلكها المدرب الإيطالي.

تشكيل برايتون أمام المان سيتي

حراسة المرمى: جاسون ستيل.

الدفاع: جيمس ميلنر، لويس دانك، إيجور، سولي مارتش.

خط الوسط: كارلوس باليبا، باسكال جروس.

خط الوسط الهجومي: سيمون أدينجرا، ويلبيك، كاورو ميتوما.

الهجوم: جواو بيدرو.

تشكيل برايتون

في السياق ذاته، أوضحت "ذا تليجراف" البريطانية، أن جوارديولا قال لثلاثة من لاعبي برايتون، قبل مواجهة الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز، أن مدرب برايتون الإيطالي روبرتو دي زيربي سيخلفه في منصبه.

وقال جوارديولا في رسالة نصية لثلاثة من لاعبي برايتون، بحسب صحيفة التلغراف: "هذا هو مدرب مانشستر سيتي القادم"، في إشارة إلى دي زيربي.

وأبدى المدرب الاسباني، إعجابه الشديد، بما قدمه دي زيربي على مدار الموسم الماضي مع برايتون.

وأصبح برايتون تحت قيادة دي زيربي، هو الفريق الثاني الأكثر استحواذا على الكرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، بنسبة 61.9%، خلف مانشستر سيتي، وذلك منذ تولي الإيطالي مهم بريتون، سدد لاعبيه 662 مرة، منها 254 على المرمى، أكثر من أي فريق آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح في تحقيق إنجاز كبير مع برايتون، أبرزه التأهل إلى الدوري الأوروبي الموسم الماضي لأول مرة في تاريخ النادي.