هالاند يقود تشكيل مانشستر سيتي أمام برايتون

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي عن تشكيل الفريق أمام برايتون، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

ويقود النرويجي إرلينج هالاند تشكيل المان سيتي، في المباراة التي يشهدها ملعب "الاتحاد" معقل السيتزين.

تشكيل مانشستر سيتي أمام برايتون

حراسة المرمى: ستيفان أورتيجا.

الدفاع: جفارديول، مانويل أكانجي، جون ستونز، والكر.

الوسط: رودريجو هيرنانديز، برناردو سيلفا.

خط الوسط الهجومي: جيريمي دوكو، جوليان ألفاريز، فيل فودين.

الهجوم: إرلينج هالاند.

تشكيل مانشستر سيتي أمام برايتون

في سياق متصل، كشفت صحيفة "ذا تليجراف" البريطانية، أن بيب جوارديولا أبلغ ثلاثة من لاعبي برايتون، يوم 24 مايو الماضي، على هامش مواجهة الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز، أن مدرب برايتون الإيطالي روبرتو دي زيربي سيخلفه في منصبه.

وتحدث جوارديولا في رسالة نصية لثلاثة من لاعبي برايتون، بحسب صحيفة التلغراف: "هذا هو مدرب مانشستر سيتي القادم"، في إشارة إلى دي زيربي.

وأعترف المدرب الاسباني، بإعجابه الشديد، بما قدمه دي زيربي على مدار الموسم الماضي مع برايتون.

يُعد برايتون تحت قيادة دي زيربي، هو الفريق الثاني الأكثر استحواذا على الكرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، بنسبة 61.9%، خلف مانشستر سيتي.

منذ تولي الإيطالي مهم بريتون، سدد لاعبيه 662 مرة، منها 254 على المرمى، أكثر من أي فريق آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح في تحقيق إنجاز كبير مع برايتون، أبرزه التأهل إلى الدوري الأوروبي الموسم الماضي لأول مرة في تاريخ النادي.