السبت 21 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

صلاح يرفض الاحتفال تضامنًا مع فلسطين

صلاح يرفض الاحتفال
صلاح يرفض الاحتفال

 رفض النجم الدولي المصري محمد صلاح  جناح ليفربول الإنجليزي الاحتفال بعد تسجيله هدف التقدم لصالح الريدز في المباراة التي تجمعه مع إيفرتون ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.


 أحرز محمد صلاح هدف التقدم لصالح ليفربول في الدقيقة 75 عبر ركلة جزاء، بعدما أكدت تقنية الفيديو وجود ركلة جزاء لصالح الريدز.

 رفض صلاح الاحتفال في مباراة ليفربول وإيفرتون احترامًا وحدادًا على شهداء فلسطين الذي لقوا حتفهم بسبب عدوان الكيان الصهيوني الغاشم.

 ويلعب “مو” صلاح أساسيًا مع ليفربول منذ بداية اللقاء، وقدم أداءً جيدًا خلال مباراة ديربي الميرساسايد.

 ويعتبر هدف محمد صلاح السادس له هذا الموسم مع ليفربول في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

 ويحتل ليفربول المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز ويملك في رصيده 17 نقطة.

 

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محمد صلاح يسجل التقدم لـ ليفربول أمام إيفرتون

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أعلام فلسطين تسيطر علي مدرجات الأنفيلد أثناء لقاء ليفربول و إيفرتون


 

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