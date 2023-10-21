بيطري المنيا: ضبط لحوم غير صالحة بالأسواق

شدد اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا، على استمرار الحملات التفتيشية والرقابية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة، للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة، وتشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم ، والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر، والتأكد من صلاحية المعروض منها، حرصاً على سلامة وصحة المواطنين، والقضاء على الغش التجاري.

وقال الدكتور فتحى عبد العال مدير مديرية الطب البيطرى بالمنيا ، إن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية، ضبطت 703 كيلو جرام لحوم بلدية ودواجن ولحوم مجمدة ، غير صالحة للإستهلاك الآدمي، وذلك خلال 13 حملة تفتيشية بالأسواق على مستوى المحافظة ، خلال الأسبوع الماضى، وذلك قبل تداولها وبيعها فى الأسواق للمواطنين ، خلال حملات تفتيشية بالتنسيق مع مباحث التموين ، والجهات المعنية ، وتم تحرير 30 محضر مخالفات، مشيراً ، إلى انه تم مصادرة جميع المضبوطات ، وفقاً للإجراءات القانونية والضوابط المتبعة.

وأوضح مدير المديرية، أنه تم ذبح عدد ١٦٦٤ راس ماشيه بالمجازر ، تحت الإشراف البيطرى الكامل ، فى ٣٨ مجزرا على مستوى مراكز المحافظة المختلفة ، خلال الأسبوع الماضى ، حتى 19 أكتوبر، مشيراً ، إلى المتابعة المستمرة تحقيق الإنضباط ، وردع المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين.