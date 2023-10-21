طلاب جامعة الأزهر بأسيوط يشعلون النار في العلم الإسرائيلي

نظم الآلاف من طلاب جامعة الأزهر في مدينة أسيوط، مظاهرات حاشدة في ساحة الجامعة تعبيرًا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني. وقد رفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ورددوا هتافات مؤيدة ومنددة بالانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

وشارك الطلاب في إشعال النيران في العلم الإسرائيلي كرمز للتنديد بالاحتلال ولإظهار حماسهم وعزمهم في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.

وتعبيرًا عن الولاء والانتماء المتجذر لدى الطلاب تجاه فلسطين، وجد الجميع واحدًا في أجواء المظاهرة التي امتلأت بالشباب الحماسي والرافض للاضطهاد والظلم.

وتجمع الشباب من مختلف الكليات في الجامعة، تجمعوا بروح الأخوة والمحبة للوقوف مع الشعب الفلسطيني ودعمه في مواجهة التحديات التي يواجهونها يوميًا. قاد الطلاب المظاهرة بتأكيد على أهمية التضامن العربي والدولي في مواجهة القمع الإسرائيلي وتحقيق العدالة والسلام في المنطقة.

وتعد هذه المظاهرة نموذجًا قويًا للوحدة والصمود والتلاحم بين الشعوب العربية في وجه المظلومية والظلم، وهي تذكير للعالم بأن الخطاب الشعبي لن يتوقف أبدًا عن الدفاع عن الحقوق الضائعة والمقدسة للشعب الفلسطيني.

واستطاعت هذه المظاهرة فتح الأعين ونشر الوعي حول قضية فلسطين بين الشباب، ومن المؤمل أن تؤدي إلى تكامل الآراء والجهود في سبيل تحقيق العدالة الكاملة للفلسطينيين والتوصل إلى حل سياسي يضمن حقوقهم المشروعة.

لذا، فإن هذه المظاهرة تعكس حقيقة أن قضية فلسطين ليست قضية للفلسطينيين فقط، بل هي قضية إنسانية تجمع الشعوب وتدعو لوقوف مشترك ضد القمع والظلم. ولن يتوقف هذا التضامن القوي حتى يتحقق حق الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة وذات سيادة على أرضهم المحتلة.

مظاهرات حاشدة بجامعة الازهر باسيوط لدعم فلسطين ويشعلون النار في العلم الإسرائيلي

مظاهرات حاشدة بجامعة الازهر باسيوط لدعم فلسطين ويشعلون النار في العلم الإسرائيلي

مظاهرات حاشدة بجامعة الازهر باسيوط لدعم فلسطين ويشعلون النار في العلم الإسرائيلي

مظاهرات حاشدة بجامعة الازهر باسيوط لدعم فلسطين ويشعلون النار في العلم الإسرائيلي