السبت 21 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

عودة كوكا..تشكيل بينديك أمام كونيا سبور بالدوري التركي

كوكا
كوكا

كشف إيفو فييرا المدير الفني لفريق بينديك سبور التركي تشكيل فريقه لمباراة ضد كونيا سبور في الجولة التاسعة من الدوري التركي.

txt

بعد محمد صلاح.. كوكا وصيف المحترفين المصريين الأكثر تسجيلًا للأهداف في أوروبا

txt

نجم الزمالك السابق: كوكا مفاجأة الموسم في الأهلي

txt

نجم الزمالك السابق: كوكا لاعب مفيد لمنتخب مصر

txt

كوكا: طموحي حصد العديد من البطولات مع النادي الأهلي

txt

كوكا كولا تعلن عن نكهة جديدة بالذكاء الاصطناعي

txt

ميدو: كوكا مكسب الأهلي أمام المصري وتحذير لـ مروان عطية



وشهد تشكيل عودة الدولي المصري أحمد حسن كوكا بعد تعافيه من الإصابة ليظهر بشكل أساسيا لأول مرة منذ الانتقال إلى الفريق.

وأنضم بينديك سبور في بداية الموسم الحالي قادما من أولمبياكوس، ولم يشارك "كوكا" في أي دقيقة بسبب معاناته من الإصابة وتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة الماضية.

يأتي بينديك في المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري التركي ويملك في رصيده 4 نقاط. وكان كوكا شارك أمام ضد فريقه الأسبق كونيا سبور الذي قضى فيه موسم على سبيل الإعارة.
 

مواد متعلقة

بعد محمد صلاح.. كوكا وصيف المحترفين المصريين الأكثر تسجيلًا للأهداف في أوروبا

نجم الزمالك السابق: كوكا مفاجأة الموسم في الأهلي

نجم الزمالك السابق: كوكا لاعب مفيد لمنتخب مصر

منتخب مصر يعلن استبعاد إمام عاشور للإصابة واستدعاء كوكا لمعسكر أكتوبر

كوكا: طموحي حصد العديد من البطولات مع النادي الأهلي

أحمد نبيل كوكا: الأهلي دائمًا وأبدًا ينافس على كل البطولات

كوكا يعلق على فوزه بجائزة أفضل لاعب في مباراة الأهلي والمقاولون
الجريدة الورقية