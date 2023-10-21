عودة كوكا..تشكيل بينديك أمام كونيا سبور بالدوري التركي

كشف إيفو فييرا المدير الفني لفريق بينديك سبور التركي تشكيل فريقه لمباراة ضد كونيا سبور في الجولة التاسعة من الدوري التركي.





وشهد تشكيل عودة الدولي المصري أحمد حسن كوكا بعد تعافيه من الإصابة ليظهر بشكل أساسيا لأول مرة منذ الانتقال إلى الفريق.



وأنضم بينديك سبور في بداية الموسم الحالي قادما من أولمبياكوس، ولم يشارك "كوكا" في أي دقيقة بسبب معاناته من الإصابة وتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة الماضية.



يأتي بينديك في المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري التركي ويملك في رصيده 4 نقاط. وكان كوكا شارك أمام ضد فريقه الأسبق كونيا سبور الذي قضى فيه موسم على سبيل الإعارة.

