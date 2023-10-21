وزيرة الهجرة: تطبيق خطة تطوير تعتمد على الشباب وتخدم مصالح المصريين بالخارج

أكدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، أهمية أن يفي الهيكل الإداري لوزارة الهجرة بالاحتياجات الحقيقة لإدارة ملفات الوزارة، بما يساهم في تلبية مطالب واحتياجات مواطنينا بالخارج، وخدمة المستجدات الخاصة بمصالحهم، نظرًا للتغيرات الكبيرة التي يشهدها العالم والتي تؤثر بشكل مباشر على مواطنينا بالخارج.

الهيكلة الإدارية الجديدة لوزارة الهجرة

ووجهت وزيرة الهجرة قيادات الوزارة في اجتماع شهد حضور مساعدي ومعاوني الوزيرة، بضرورة أن تشهد الهيكلة الإدارية الجديدة لوزارة الهجرة، تمكين للشباب والاستعانة بكفاءاتهم وهو ما يتوافق مع رؤية القيادة السياسية، حيث إن تجربة الدولة المصرية في تمكين الشباب قد أثبتت نجاحها خلال الفترة الماضية، وكانت وزارة الهجرة خير مثال على ذلك، لذا فإن الهيكلة الجديدة للوزارة والسعي لتحقيق مستويات عمل أعلى خلال الفترة المقبلة، سيمثل الشباب عنصرًا أساسيًا وفاعلًا في تحقيقه.

خدمة المصريين بالخارج

وقالت السفيرة سها جندي إنها تأمل أن تحقق خطط التطوير المؤسسي والهكيلي الجديدة للوزارة، ما تطمح له في سبيل خدمة المصريين بالخارج، ويساعدها على تنفيذ استراتيجية عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، تلك الاستراتيجية التي تحتل فيها الحفاظ على مصالح المصريين بالخارج أولوية قصوى، وهذا ما يدفعنا لاستحداث أنظمة إدارية حديثة، وأقسام عمل تتناول كافة التفاصيل التي تخدم أولويات عمل الوزارة، وتسهم في تحقيق تواصل سريع ومستدام مع كل مصري في أي مكان في العالم.

المستجدات الخاصة بمصالح المصريين بالخارج

جاء ذلك في إطار السعي للتطوير المؤسسي وإعادة الهيكلة بوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لتخدم المستجدات الخاصة بمصالح المصريين بالخارج، وأهم الملفات والأولويات في استراتيجية عمل الوزارة، عقدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، اجتماعا مع قيادات الوزارة لبحث عملية إعادة الهيكلة الإدارية، بجانب مساعي تمكين الشباب وفق رؤية وتوجه الدولة المصرية.