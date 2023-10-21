السبت 21 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

الإيقاع بخمسة تجار للمخدرات

بوابة الوفد الإلكترونية

إدراكاً من أجهزة   وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء ، وإنفاذاً لثوابت الإستراتيجية الأمنية فى التصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة .

اقرأ أيضاً: تعرف على جهود وزارة الداخلية في ضبط البلطجية في 24 ساعة


 

txt

تفاصيل ضبط 5 عناصر إجرامية في الإسكندرية والمنيا

txt

ضبط 13658 قضية سرقة تيار كهربائي

txt

بسب أولوية البيع.. 5 أشخاص ينهون حياة شاب بالقاهرة

txt

الأمن يكشف لغز العثور على جثة أجنبي في التجمع الخامس

txt

تحرير 228 مخالفة لمحلات لم تلتزم بقرار الغلق

txt

ضبط 4 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بالإتجار في النقد الأجنبي

txt

كشف ملابسات واقعة اصطدام قائد سيارة بأحد الأشخاص ووفاته بالقاهرة

txt

القبض على 5 متهمين بالتعدى على آخر وإنهاء حياته

txt

ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لحيازته كميات من الأقراص المخدرة

txt

ضبط تاجري مخدرات خلال حملة أمنية بالجيزة

  فقد رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات المعنية نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دائرتى (قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية –مركز شرطة مغاغة بالمنيا) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الغير مشروع. 

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم على النحو التالى:-

مديرية أمن الإسكندرية

ضبط (عاطل"لهمعلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الدخيلة.. وبحوزته (عدد 355 طربة لمخدر الحشيش وزنت 35,500 كيلو جرام).

مديرية أمن المنيا

ضبط (4 عاطلين "لإثنين منهم معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة مغاغة .. وبحوزتهم(عدد 50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام– كمية من مخدر الآيس – سيارتين – 2 سلاح أبيض). 

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات . 

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2,940,000 مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

مواد متعلقة

تفاصيل ضبط 5 عناصر إجرامية في الإسكندرية والمنيا

ضبط 13658 قضية سرقة تيار كهربائي

بسب أولوية البيع.. 5 أشخاص ينهون حياة شاب بالقاهرة

الأمن يكشف لغز العثور على جثة أجنبي في التجمع الخامس

تحرير 228 مخالفة لمحلات لم تلتزم بقرار الغلق

ضبط 4 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بالإتجار في النقد الأجنبي

كشف ملابسات واقعة اصطدام قائد سيارة بأحد الأشخاص ووفاته بالقاهرة

القبض على 5 متهمين بالتعدى على آخر وإنهاء حياته
الجريدة الورقية