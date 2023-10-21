الإيقاع بخمسة تجار للمخدرات

إدراكاً من أجهزة وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء ، وإنفاذاً لثوابت الإستراتيجية الأمنية فى التصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة .

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فقد رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات المعنية نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دائرتى (قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية –مركز شرطة مغاغة بالمنيا) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الغير مشروع.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم على النحو التالى:-

مديرية أمن الإسكندرية

ضبط (عاطل"لهمعلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الدخيلة.. وبحوزته (عدد 355 طربة لمخدر الحشيش وزنت 35,500 كيلو جرام).

مديرية أمن المنيا

ضبط (4 عاطلين "لإثنين منهم معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة مغاغة .. وبحوزتهم(عدد 50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام– كمية من مخدر الآيس – سيارتين – 2 سلاح أبيض).

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات .

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2,940,000 مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.