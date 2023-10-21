تحرير 83 محضر تمويني لأصحاب المخابز البلدية بالمنيا

تمكنت مديرية التموين بالمنيا، من تحرير 83 محضرا تموينيا مخالفا ، خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ، ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية ، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية، والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق ، مع ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات، والتأكد من التزام التجار بالإعلان عن الأسعار المخفضة، ومراقبة تداول السلع بالأسواق ، وضبط منظومة الأسعار، وفقا لمبادرة رئيس مجلس الوزراء بتخفيض الأسعار ، وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية .

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن ضبط 83 مخالفة تموينية منها 65 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية ، تنوعت بين ،(إنتاج خبز ناقص الوزن- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات- عدم وجود سجلات- عدم وجود ميزان)، و18 مخالفة في مجال متابعة الأسواق منها ، (عدم الإعلان عن الأسعار – بيع منتجات منتهية الصلاحية- ذبح خارج السلخانة - مجهولة المصدر).