توقيع الكشف الطبي على 1901 مواطن بأبو قرقاص

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، بمواصلة العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية المجانية ، والتي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة ، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لدعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجاً.

من جانبه صرح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، أن القافلة الطبية العلاجية المجانية ، والتى نفذت بقرية الفقاعى بمركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المحافظة ، شملت توقيع الكشف الطبي فى عدد من التخصصات المختلفة منها ، (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان - مسالك) ، وضمن إجراءات وقائية مشددة، حيث تم الكشف على 1901 حالة وصرف العلاج لهم بالمجان، منها 234 حالة جراحة، 415 حالة أطفال، 342 باطنة، 91 نساء، 127 أسنان، 171 جلدية، 48 تنظيم أسرة، 158رمد، 156 أنف واذن، 159 مسالك بولية، وإجراء 119 تحليلاً متنوعاً، و 6 موجات صوتية، 5 حالات أشعة سينية، و كشف مبكر للضغط والسكر لـ 118 مترددا، وخلع أسنان لــ7 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل للمستشفى 21 حالة لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي لــ 157 مترددا.