علامة جلدية صغيرة تشير إلى إصابتك بمرض السكري

مرض السكري هو مرض خطير يغير حياتك ويؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم لديك بشكل كبير، وهناك نوعان من مرض السكري - النوع 1 والنوع 2، وليس من المعروف بالضبط ما الذي يسبب النوع 1، على الرغم من أنه يعتقد أنه ناجم عن رد فعل المناعة الذاتية.

يعد مرض السكري من النوع الثاني أكثر شيوعًا من النوع الأول، حيث يمثل حوالي 90 بالمائة من الحالات، ويرتبط عادة بعوامل مثل عدم ممارسة الرياضة وزيادة الوزن، ولكنه يمكن أن يكون وراثيا أيضا.

كما هو الحال مع أي مرض، كلما لاحظت علامات مرض السكري من النوع 2 بشكل أسرع، كلما تمكنت من الحصول على العلاج الذي تحتاجه بشكل أسرع، ومع ذلك، شارك أحد الخبراء علامة أقل شهرة يمكن أن تظهر على الجلد.

يقول الممارس العام يوري زافيالوف لـ MedicForum: "إن علامة الجلد هي نمو صغير في أنسجة البشرة والجلد يتراوح حجمها من واحد إلى عدة ملليمترات".

ووفقا للطبيب، فهي غالبا ما توجد في طيات الجلد، بما في ذلك:

على الرقبة

تحت الثدي

حول الإبط

حول الفخذ.

وقال: "الزوائد الجلدية عبارة عن نموات ناعمة بلون اللحم تبرز من سطح الجلد على ساق صغير".

العلاقة بين الزوائد الجلدية ومرض السكري

قد تكون العلامات الجلدية علامة على الإصابة بمرض السكري، حيث يُعتقد أن ارتفاع مستويات السكر في الدم قد يكون عاملاً مساهماً في نموها، وارتفاع نسبة السكر في الدم هو علامة على مرض السكري ويمكن أن يكون ناجما عن مقاومة الأنسولين، حيث تكون خلايا الجسم غير قادرة على إزالة السكر من الدم لأن الخلايا مقاومة لعمل الأنسولين، ويوضح الطبيب زافيالوف أن مقاومة الأنسولين يمكن أن تؤدي إلى زيادة مستويات الأنسولين والجلوكوز في الدم، ونتيجة لذلك، اضطرابات التمثيل الغذائي.

لا يُعرف دائمًا سبب ظهور عيوب البشرة، ولكن في بعض الأحيان تكون ناجمة عن احتكاك الجلد بالجلد.

ومع ذلك، فأنت أكثر عرضة لتطويرها إذا:

أنت بدين أو لديك طيات من الجلد تحتك ببعضها البعض.

أنت مصاب بداء السكري من النوع الثاني لأنه يُعتقد أن المقاومة الشديدة للأنسولين تسبب نمو المزيد من الزوائد الجلدية.

أنت حامل لأن التغيرات الهرمونية يُعتقد أنها تسبب نمو رواسب الجلد.

كما يعتبر الطبيب أن البقع الموجودة على الجلد علامة محتملة لمرض السكري.

وعلى الرغم من أن وجود بقع متعددة على جلدك غير ضار، إلا أنها قد تكون علامة على وجود كمية كبيرة من الأنسولين في الدم أو مرض السكري من النوع الثاني، ويمكن الوقاية من مرض السكري من النوع 2 إذا تم التعرف على الأعراض مبكرا وبدء العلاج.