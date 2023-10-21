السبت 21 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الشباب ينعى اللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية وأمين صندوق تحيا مصر

بوابة الوفد الإلكترونية

نعى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ببالغ الحزن والأسى اللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية وأمين صندوق تحيا مصر، والذى وافته المنية اليوم.

وتقدم وزير الشباب والرياضة بخالص التعازى والمواساة لأسرة الفقيد، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.


وقال الدكتور أشرف صبحي:"لقد فقدت مصر أحد أبنائها المخلصين، ورمز من رموزها الوطنيين، وأيقونة للتفاني والتضحية والعمل الجاد في خدمة الوطن، وقدم جهوداً استثنائية في مسيرته العسكرية والإدارية".
 

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