الأطعمة المعلبة تزيد من خطر الإصابة بالسرطان

قالت المعالجة وأخصائية التغذية مارجريتا كوروليفا، إن إدمان المنتجات المعلبة في العلب المعدنية يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

وتحدثت الدكتورة كوروليفا عن مخاطر كثرة استهلاك الأطعمة المعلبة المباعة في علب معدنية مشيرة إلى أنه نتيجة ملامسة المنتجات للمعادن، فإنها يمكن أن تصبح مشبعة بمواد وسموم غير مرغوب فيها، ويمكن لهذه المواد التي تتغلغل في الجسم أن تلعب دور العوامل المثيرة، بما في ذلك المساهمة في حدوث الأورام السرطانية.

وتحدثت الدكتورة كوروليفا عن العلاقة بين السرطان واستهلاك الأطعمة المعلبة في العلب المعدنية:

ويمكن للعناصر السامة الموجودة في العلبة نفسها أن تتسرب إلى المنتج وهذا هو العامل الذي يمكن أن يدعم أي عمليات مؤيدة للأورام، والاستهلاك المنتظم للأغذية المعلبة المعبأة في علب معدنية في ظل وجود مشاكل موجودة في الجسم يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

وأضاف الطبيب أن السمة الخطيرة الأخرى للأغذية المعلبة هي نسبة الملح العالية جدًا، ويعتقد الخبير أن الأشخاص الذين يعانون بالفعل من مشاكل ارتفاع ضغط الدم أو أولئك المعرضين لارتفاع ضغط الدم لا يحتاجون إلى تناول الأطعمة المعلبة على الإطلاق.