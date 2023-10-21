قومي المرأة بأسيوط ينفذ فعاليات المعسكرات ضمن المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوي"

انطلقت فعاليات المعسكرات ضمن المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوي"، التى ينفذها المجلس القومى للمرأة وتحظى، برعاية انتصار السيسي، وضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والتى تنفذ بالتعاون مع منظمة يونيسف مصر، ووحدات تكافؤ الفرص في وزارة التربية والتعليم وذلك بمحافظة اسيوط بمدارس الاعاداية بنات بابنوب والفتح ومدينة اسيوط، مستهدفة عدد 600 طالبة، وبمتابعة وحضور الدكتورة مروة كدواني مقررة فرع المجلس القومي للمرأة باسيوط وأمانى كمال وهالة فرغلى اعضاء الفرع ويتضمن المعسكر تنظيم دوائر حكي للفتيات وتعليمهن مجموعة من الحرف اليدوية البسيطة والرسم بالصلصال، ورسم جدارية لدوى علي جدران المدرسه التي سيتم تنفيذ المعسكر بها، بالإضافة إلى فقرات فنية وعقد نادي مشاهدة وحوار للأجيال للطالبات وأسرهم وفتح المناقشات المجتمعيه بينهم.



جدير بالذكر أن المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوى" تهدف إلى تحفيز الفتيات على التعبير على آرائهن وأمالهن ومخاوفهن ومشاركة القصص والخبرات والبناء عليها لتمكينهن داخل مجتمعاتهن المحلية.

القومى للمرأة باسيوط ينفذ فعاليات مبادرة "دوي"

القومى للمرأة باسيوط ينفذ فعاليات مبادرة "دوي"

القومى للمرأة باسيوط ينفذ فعاليات مبادرة "دوي"

القومى للمرأة باسيوط ينفذ فعاليات مبادرة "دوي"