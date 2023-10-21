البابا تواضروس يشهد التعمير الرهباني في 4 أديرة.. تفاصيل

شهد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، طقوس ومراسم الرهبنة لـ١٦ لأربعة من أديرة الراهبات بمصر وأستراليا، في إطار الأعمال التعميرية للأديرة القبطية.

استهل قداسة البابا اللقاء باقامة الطقوس الأرثوذكسية لما يقرب من 16 راهبة جديدة منهن خمس لدير السيدة العذراء بحارة زويلة والنوبارية، وراهبة لدير رئيس الملائكة ميخائيل بملبورن بأستراليا، وخمس راهبات لدير العذارى الحكيمات بطريق الإسماعيلية، وخمس لدير الشهيد مار جرجس والقديسة سفرنيكي بطريق العلمين.

جاءت الفعاليات بمشاركة ستة من أحبار الكنيسة، ورئيسات أديرة الراهبات وبعض من راهبات الأديرة الأربعة، وتخلل اقامة صلوات الرهبنة والقداس الإلهي.

جاء هذا اللقاء في إطار النشاط التعميري الرهباني لهذه الأديرة، حيث أن ثلاثة من الأديرة الأربعة تم الاعتراف بها من قبل المجمع المقدس في جلسته الماضية، التي عقدها يوم ٢ يونيو الماضي.