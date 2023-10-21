السبت 21 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

بني سويف تستقبل 250 سائح على متن بواخر نيلية

فوج سياحي متعدد الجنسيات
فوج سياحي متعدد الجنسيات

استقبل الممشى السياحي بمدينة بني سويف، عدداً من الأفواج السياحية ضمت أكثر من 250 زائراً على متن بواخر  سياحية فنادق عائمة أثناء مرورهما بالمحافظة، خلال رحلاتها في نهر النيل مابين القاهرة وأسوان   وذلك على مدار الأيام القليلة الماضية ،حيث تم استقبال الباخرة "تاور"وعلى متنها فوج متعدد الجنسيات قوامه  98سائحاً، الباخرة  رويال فيجن وعلى متنها  59سائحاً من جنسيات مختلفة، والباخرتين  كراون وكلوب فيجن وعلى متنهما 99 سائحاً ألمانياً وكان في استقبال الأفواج كل من  رانيا عزت مدير عام الإدارة العامة للسياحة  هبة السيد وكيل الإدارة محمد فتحي مسؤول الرحلات بالإدارة عبد الحي سيد  نائب رئيس مدينة بني سويف  مدير الممشي السياحي بكورنيش النيل

وتنفيذاً لتكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، قامت الإدارة العامة للسياحة بإعداد برنامج سياحي، تضمن استقبال الأفواج بالمرسى السياحي وتنظيم جولة حرة بالممشى السياحي لكورنيش النيل،للاستمتاع بمنظر ورعة النيل،بجانب توزيع بعض المطويات والكتيبات عليهم للتعريف بأهم المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة

وأشارت مدير السياحة، إلى أن أعضاء  الفوجين، أعربوا عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال وجمال وروعة الطبيعة واعتدال الطقس خلال الفترة الحالية في بني سويف، معربين عن تقديرهم لمحافظ الإقليم الدكتور محمد هاني غنيم، والتنفيذيين القائمين على استقبالهم وتوفير كافة التسهيلات والتأمين أثناء توقفهم بالمحافظة خلال رحلاتهم النيلية بين القاهرة و أسوان.

 

 

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الجريدة الورقية