محافظ قنا يُتابع مبادرة خفض أسعار السلع بأسواق نجع حمادي

واصل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا ، اليوم السبت، جولاته اليومية، بتفقد عدد من السلاسل التجارية بمدينة نجع حمادى لمتابعة تطبيق مبادرة " خفض الأسعار " لعدد من السلع الأساسية.

التى أطلقها رئيس مجلس الوزراء، تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لتخفيف العبء عن المواطنين ، و استمرارا لجهود الحكومة نحو ضمان توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة ، لتحقيق التوازن والاستقرار بالأسواق وتعزيز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا ، والتخفيف من آثار التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار.

رافق المحافظ، الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، و حسام حموده سكرتير عام المحافظة، و احمد السيد وكيل وزارة التموين، و الدكتور إبراهيم يوسف مدير مديرية الطب البيطرى، و أشرف انور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى .

حيث فاجأ محافظ قنا، عدد من السلاسل التجارية، للإطمئنان علي الإلتزام تدوين الأسعار علي كافة السلع الغذائية طبقا لجدول الأسعار الذى حددته المبادرة، مشيدا بالتزام أصحاب السلاسل التجارية بالأسعار التى حددتها المبادرة فيما يخص السلع التى تشملها المبادرة ، وحرص المحافظ خلال الجولة على التأكد من المواطنين بتوافر كافة السلع والمنتجات التى تشملها المبادرة بالأسعار المقررة، مثمنا علي الدور الإيجابي للمبادرة ومردوده ذلك على المواطن البسيط ، فى ظل ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية.

لافتا إلى أن هذ المبادرة تؤكد على وقوف القيادة السياسية إلى جانب المواطنين البسطاء. كما وجه محافظ قنا، الأجهزة التنفيذية والرقابية بالمحافظة بتكثيف حملات المتابعة ، والمرور اليومى للتأكد من توفير السلع بكميات كافية و طبقا للأسعار المعلنه ، ومواجهة الغش التجارى أو التلاعب فى الأسعار ، ومنع محاولات احتكار السلع الأساسية، مع إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

يذكر أن مبادرة تخفيض الأسعار " تشمل تخفيض أسعار 11 سلعة أساسية بنسب تخفيض تصل إلى 25% ، وهى سلع ( السكر ، الزيت ، العدس ، الفول ، الألبان ، الجبن ، المكرونة ، الأرز ، البيض ، الدواجن المجمدة ، اللحوم المجمدة ).