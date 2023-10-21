طلاب جامعة الأزهر بأسيوط يؤدون صلاة الغائب على شهداء فلسطين

نظمت جامعة الأزهر بأسيوط وقفة تضامنية بقيادة الدكتور محمد عبد المالك مصطفى، نائب رئيس جامعة الازهر للوجه القبلي. وحضر الوقفة عمداء ووكلاء الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب في سعيها للتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني ودعمه في مواجهة الظلم والاضطهاد الذي يتعرض له

خلال الوقفة، قام نائب رئيس الجامعة بإمامة الطلاب في صلاة الظهر، تعبيرًا عن روح الوحدة والتلاحم بين المسلمين. بعد الصلاة، أدى نائب رئيس جامعة الازهر باسيوط صلاة الغائب على أرواح الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الذين استُشهدوا في مواجهة الاحتلال والعدوان. وفي ختام الصلاة، ألقى نائب رئيس الجامعة دعاء القنوت، داعيًا المولى عز وجل أن يمنح الشعب الفلسطيني وإخواننا في غزة القوة والصبر اللازمين لمواجهة الاضطهاد والتحديات وأن يساند إخواننا المسلمين في فلسطين وغزة وأن يهزم الله اليهود الطغاة، وأن يوفق قيادتنا السياسية في حفظ أمن مصر القومي.

تعبر هذه الوقفة التضامنية عن رسالة صادقة من جامعة الأزهر بأسيوط، بأنها تقف بقوة مع الشعب الفلسطيني وتدعمه في حقه المشروع في استعادة حريته وكرامته وإقامة دولته المستقلة. وتؤكد الجامعة على أن القضية الفلسطينية ليست قضية فلسطين فحسب، بل هي قضية عربية وإسلامية أصيلة تستدعي منا أن نتحد جميعًا لمواجهة الاعتداءات والتصعيد الإسرائيلي.

تقوم جامعة الأزهر بدور فعّال في نشر الوعي والتثقيف حول القضية الفلسطينية، عبر تنظيم فعاليات وندوات ومحاضرات توعوية. وتسعى الجامعة لتشجيع طلابها على المشاركة الفعالة في المبادرات والحملات السلمية التي تدعم حقوق الشعب الفلسطيني.

حرصًا من الجامعة على نشر السلام والعدل في العالم، فإنها تدعو المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى تحمل مسؤولياتهم والعمل على وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني وتحقيق العدالة والسلام في المنطقة.

إن وقفة التضامن التي نظمتها جامعة الأزهر بأسيوط هي إشارة قوية للعالم بأن القضية الفلسطينية ما زالت قضية تحظى بدعم وتأييد الشعوب والمؤسسات العربية والإسلامية. ومن خلال هذه الوقفة، نعبر عن رفضنا للظلم والقهر الذي يعانيه الشعب الفلسطيني ونطالب بوقف فوري للاعتداءات الإسرائيلية والعمل على تحقيق المساواة والعدل في المنطقة.

نحن نؤمن بأن العدالة والسلام هما السبيل الوحيد لتحقيق استقرار المنطقة ونأمل أن تستجيب القوى الدولية لنداءات العدالة وتتحرك لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وتحقيق حل سلمي يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

نائب رئيس جامعة الأزهر باسيوط والطلاب يؤدون صلاة الغائب على شهداء فلسطين

نائب رئيس جامعة الأزهر باسيوط والطلاب يؤدون صلاة الغائب على شهداء فلسطين

نائب رئيس جامعة الأزهر باسيوط والطلاب يؤدون صلاة الغائب على شهداء فلسطين

نائب رئيس جامعة الأزهر باسيوط والطلاب يؤدون صلاة الغائب على شهداء فلسطين

نائب رئيس جامعة الأزهر باسيوط والطلاب يؤدون صلاة الغائب على شهداء فلسطين

نائب رئيس جامعة الأزهر باسيوط والطلاب يؤدون صلاة الغائب على شهداء فلسطين

نائب رئيس جامعة الأزهر باسيوط والطلاب يؤدون صلاة الغائب على شهداء فلسطين

نائب رئيس جامعة الأزهر باسيوط والطلاب يؤدون صلاة الغائب على شهداء فلسطين

نائب رئيس جامعة الأزهر باسيوط والطلاب يؤدون صلاة الغائب على شهداء فلسطين

نائب رئيس جامعة الأزهر باسيوط والطلاب يؤدون صلاة الغائب على شهداء فلسطين

نائب رئيس جامعة الأزهر باسيوط والطلاب يؤدون صلاة الغائب على شهداء فلسطين

نائب رئيس جامعة الأزهر باسيوط والطلاب يؤدون صلاة الغائب على شهداء فلسطين

نائب رئيس جامعة الأزهر باسيوط والطلاب يؤدون صلاة الغائب على شهداء فلسطين

نائب رئيس جامعة الأزهر باسيوط والطلاب يؤدون صلاة الغائب على شهداء فلسطين