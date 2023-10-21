تحصين 25 ألف رأس من الثروة الحيوانية ضد مرض الطاعون

تتواصل فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة والتي تنفذها مديرية الطب البيطري ببني سويف، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية التابعة لوزارة الزراعة، لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى ومراكز المحافظة.

وتضمن التقرير الذي تعده مديرية الطب البيطري أن إجمالي الحيوانات التي تم تحصينها قد وصل إلى 25 ألف و624 رأسا من الأغنام والماعز وذلك منذ استئناف العمل بالحملة مع بداية أكتوبر الجاري وحتى 15 من نفس الشهر ،فيما تتواصل أعمال التحصين وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف بكل قرى المحافظة.

وكان المحافظ قد وجه رؤساء المراكز والمدن باستمرار التنسيق مع مسؤولى الطب البيطري وتوفير التسهيلات اللازمة،لتحقيق المستهدف للحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضدطاعون المجترات الصغيرة،مع حشد جهود المجتمع المدني بجانب الجهود الرسمية لإنجاح الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التي تؤثر في الثروة الحيوانية.

جدير بالذكر أن مديرية الطب البيطري بقيادة د أحمد عبدالعليم الجبالي، قد استعدت لتنفيذ الحملة، بتجهيز الفرق الطبية، والأدوات والمعدات الخاصة بالتحصين، وتوفير احتياجات الإدارات والوحدات من الأمصال واللقاحات المستخدمة خلال الحملة، التي تستهدف القضاء على طاعون المجترات الصغيرة، الذي بعد من الأمراض الفيروسية التي تصيب الأغنام والماعز، وينتقل عن طريق الاتصال المباشر بين حيوان سليم وآخر مصاب، وتظهر أعراضه في ارتفاع درجة حرارة جسم الحيوان المصاب، من خلال إفرازات مخاطية من العين والدموع والإفرازات.

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