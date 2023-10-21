الأهلي يدعو جماهيره للتبرع بالدم لمصابي غزة

دعا مسؤولو النادي الأهلي جماهير الفريق الأحمر للتبرع بالدم لصالح مصابي أحداث غزة، إثر الأحداث الأخيره التي قامت به قوات الإحتلال الإسرائيلي.

وتواصلت إدارة الأهلي مع مسؤولي وزارة الصحة من أجل توفير سيارات التبرع بالدم في محيط ستاد القاهرة يوم الثلاثاء المقبل قبل لقاء الإياب ضد سيمبا التنزاني في ربع نهائي بطولة الدوري الأفريقي.



وواصل الأهلي الحداد على ضحايا غزة بعدما ارتدى الطاقم الأسود في لقاء الذهاب ضد سيمبا التنزاني الذي أقيم أمس الجمعة والجريدة ماثلة للطبع.



إدارة الأهلي توزع أعلام فلسطين

وقررت إدارة الأهلي توزيع أعلام فلسطين على مشجعي الفريق في لقاء الإياب ضد سيمبا من أجل دعم القضية الفلسطينية بخلاف أن إدارة الأهلي أوقفت كافة الأنشطة الإعلامية حداداً على شهداء الأحداث الأخيرة في فلسطين وأوقفت بث قناة النادي.



في الوقت الذي أصبح الفرنسي أنطوني موديست مهاجم الفريق مهدداً بالغياب عن لقاء الإياب ضد سيمبا.