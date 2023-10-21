روبرتسون مدافع ليفربول يخضع لـ" الجراحة"

يخضع مدافع ليفربول الإنجليزي أندي روبرتسون لجراحة في الكتف بعد تعرضه للإصابة خلال مشاركته مع منتخب اسكتلندا.

وغادر روبرتسون قائد اسكتلندا، الذي شارك أساسيا في 8 مباريات خاضها ليفربول بالدوري هذا الموسم، معسكر المنتخب بعدما تعرض للإصابة في الخسارة 2-صفر أمام إسبانيا في تصفيات بطولة أوروبا 2024 الأسبوع الماضي.

وقال كلوب: أعتقد أننا نميل لقرار الجراحة، كانت هناك فرصة ضئيلة للمحاولة دونها، لكن بعد التحدث إلى كل الخبراء تقريبا، يبدو أن الجراحة هي الخيار الأفضل، خاصة على المدى البعيد بالقطع. هذا يعني غيابه لفترة.

وأكمل: لا نعرف تحديدا فترة غيابه لكن جراحات الكتف ليست بالأمر الهين، عن تجربة، يمكنك أن تعود للتدريبات سريعا، لكن ليس تمارين خاصة بكرة القدم فعليك أن تكون حريصا، التدخلات وهذا النوع من الأمور.

وسيكون المهاجم دييجو جوتا جاهزا لمواجهة إيفرتون يوم السبت بعد غيابه عن مواجهة برايتون اند هوف ألبيون للإيقاف إثر حصوله على بطاقة حمراء في مواجهة توتنهام.

وأكمل كلوب: إن هناك بعض الأمور التي لم يحسمها بشأن التشكيلة الأساسية، وتدرب كودي جاكبو مرة مع الفريق، لذا سيتعين علينا أن نرى كيف ستسير الأمور.

ويحتل ليفربول المركز الرابع برصيد 17 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن الصدارة ونقطة واحدة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث.