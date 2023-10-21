جامعة المنصورة تشارك فى ملتقي أعداد القيادات الشابة بالجامعات

شارك وفد جامعة المنصورة في فعاليات البرنامج التدريبي بملتقى إعداد القيادات الشابة الذى نظمه معهد إعداد القادة بحلوان خلال الفترة من ١٦حتي ١٩ من أكتوبر ، وذلك تحت شعار "قادة الغد"، الذى جاء تنظيمه بضرورة محاربة المفاهيم والأفكار غير السوية التى تتنافي مع المعتقدات الدينية السمحة، و الموروثات الثقافية والمجتمعية الأصيلة للشعب المصري، والاهتمام ببناء الوعى وإعداد جيل من الكوادر الشبابية من أعضاء هيئة التدريس لنقل تلك الخبرات للطلاب، باعتبارهم خير سفير للجامعات المصرية. وذبك وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



وقد ضم الوفد محمود راضى صالح معيد بقسم الرياضيات والفيزياء الهندسيه بكلية الهندسة وأحمد محمد زايد مدرس مساعد أمراض التخاطب بقسم الأذن والحنجرة بكلية الطب ومحمود جمال السباعى مدرس مساعد بقسم الآثار القديمة بكلية الآداب وأيمن السيد عبدالعزيز مدرس مساعد بقسم الكيمياء بكلية العلوم و أماني علي الحديدي المدرس المساعد بقسم القانون العام بكلية الحقوق.

وتضمن البرنامج التدريبى مجموعة من المحاضرات وورش العمل التوعوية والأنشطة المتنوعة.



حيث استضاف الملتقى أولى المحاضرات على يد اللواء أ.ح مهندس حافظ محمود حسن، مساعداً للشئون المالية والإدارية ونظم المعلومات بديوان عام وزارة التجارة رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة وباحث في العلاقات الدولية ومنظمة الأمن والسلم في الاتحاد الأفريقي فى محاضرة بعنوان الأمن القومي المصري ومحاربة الشائعات.

كما تضمن الملتقى جلسة حوارية (( وسطية الخطاب الديني ومحاربة الأفكار المتطرفة )) على يد الشيخ يسري عزام إمام جامع عمرو بن العاص وزميل أكاديمية ناصر العسكرية وحاصل على وسام الجمهورية.



وجاءت مجموعة من ورش العمل التي كان من ضمنها (مهارات حل المشاكل واتخاذ القرار) والتى نظمتها الدكتورة عبير قاسم نائب رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية، تضمنت ورشة عمل عن مهارات العرض الفعال حاضر غيها الدكتورة آية عنان أستاذ الاقتصاد و العلوم السياسية.

وانتهت ورش العمل ب (لغة الجسد) حيث شرح الدكتور محمد الإمام خبير معتمد تنمية بشرية كيفية التواصل عن طريق بعض الايماءات وحركات الجسد للآخرين، كما جاء على هامش البرنامج زيارة متحف الحضارات المصرية الذي تطوع فيه م.م محمود جمال المدرس المساعد بقسم الآثار القديمه بكلية الآداب ، بشرح وتوضيح المعالم الأثرية وتاريخها وكيف عاش المصري الفرعوني من حيث مأكله و مشربه واستخدامه لأدواته سواء في الزراعة أو الصناعة.



واختتم البرنامج بلقاء حواري مع النائب الدكتور سامي هاشم نائب مجلس النواب عن لجنة التعليم، حيث شاركت فيه أماني علي الحديدى المدرس المساعد بقسم القانون العام بكلية الحقوق والمشرف العام لبرلمان جامعة المنصورة بحوار عن مدى أهمية ودور برلمان جامعة المنصورة وتحفيزهم على تفعيل هذا الدور والفرق بين انشطة اتحاد الطلبة وبين دور الطالب البرلماني، واختتم البرنامج بتوزيع الشهادات على خريجي الجامعات من أعضاء الهيئة المعاونة المشاركة.

وذلك تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي ورئيس مجلس إدارة معهد إعداد القادة وريادة الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، الدكتور كريم همام دا مدير معهد إعداد القادة ومستشار الوزير للأنشطة الطلابية وإشراف الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.