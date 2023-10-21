المنفي: نطالب بوقف فوري للعمليات العسكرية على غزة (فيديو)

طالب محمد المنفى، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، وقف فوري للعمليات العسكرية على غزة ومنع قوات الاحتلال من المضي قدمًا في اجتياح القطاع وإجبار سكانها على النزوح قصرًا إلى شبه جزيرة سيناء أو غيرها والتوقف عن الهجمات والاقتحامات الممنهجة للمسجد الأقصى وبقية الأراضي الإسلامية والمسيحية في القدس الشرقية وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال "المنفي" خلال كلمته في قمة القاهرة للسلام الدولي، اليوم السبت، إن ما يحدث من استهداف كل من يعيش فى غزة حتى من احتموا فى المستشفيات والكنائس والمساجد فى ظل عدم تمكن مجلس الأمن من التوصل إلى تسوية بشان مشاريع القرارات المعروضة أمامه أو توقف العدوان يضع جميع القادة في المنطقة إلى تحد تاريخى، جاء ذلك خلال كلمته بقمة القاهرة للسلام.

وأكد أن ما تمارسه دولة الاحتلال خلاف مسؤوليتها المنصوص عليها في القانون خلال الأسبوعين الماضيين وعلى مدار ٧٥ عامًا تجاوز كل الأوصاف المعهودة ضد الجرائم والانتهاكات كل ذلك يحدث على مدار الساعة أمام مرأى ومسمع للجميع.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، استقبل صباح اليوم السبت، العديد من رؤساء وزعماء الدول العربية المشاركين في قمة القاهرة للسلام، بالعاصمة الإدارية، لوضع حلول لوقف التصعيد العسكري في قطاع غزة.

وكان رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، والرئيس الفلسطيني، أول الحاضرين إلى مقر قمة القاهرة للسلام.

قيادات وزعماء الدول العربية:

وقام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتقاط صورة تذكارية مع عدد من قيادات وزعماء الدول العربية، قبل انطلاق قمة القاهرة للسلام، للحد من التصعيد العسكري في قطاع غزة.

وبدأت القمة اليوم بمشاركة 31 دولة عربية من أجل وضع حلول فعالة للحد من التصعيد العسكري الغاشم تجاه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

قمة القاهرة للسلام 2023

وتستهدف القمة مناقشة خفض التصعيد في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية وتم تأكيد مشاركة 31 دولة و3 منظمات دولية من بينهم زعماء كل من قطر وتركيا واليونان وفلسطين والإمارات والبحرين والكويت والسعودية وإيطاليا وقبرص، إضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.