بدء نشاط قافلة مستشفى العيون الدولي في قنا

اطلع اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، فعاليات القافلة الطيبة للعيون التي تنظمها مستشفى العيون الدولى، ضمن مبادرة " شوفها صح"، بمقر الوحدة الصحية لقرية القناوية التابعة لمركز نجع حمادى، وذلك بالتعاون مع مديرية الصحة.

رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة سكرتير عام المحافظة، والدكتور أشرف الأحمر وكيل مديرية الصحة، وأشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، ومسئولي مستشفى العيون الدولي.

حيث تابع محافظ قنا، عمليات الكشف على أهالى القرية، وتشخيص الحالات، وعمل النظارات الطبية للحالات التى تحتاج إلى نظارات، وصرف الأدوية اللازمة.

مشيرًا إلى أنه يتم تحويل الحالات التى تستدعى تدخل جراحى إلى المستشفى لإجراء العمليات اللازمة لها، مؤكدا أن جميع خدمات المبادرة بالمجان، لافتا إلى أن القافلة شهدت إقبالا كثيفا من أهالى القرية منذ الصباح الباكر.

وأضاف الداودي، أن المحافظة قدمت كل أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة للفريق الطبى الخاص بالقافلة، للقيام بأعمال الكشف والتشخيص وصرف الأدوية، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين للاستفادة من خدمات القافلة.

واستمع محافظ قنا، إلى طلبات وشكاوى عدد من المواطنين المترددين على الوحدة الصحية، ووجه المحافظ على الفور بتلبية احتياجات الأهالي، مشددا على ضرورة تواجد الطبيب على مدار 24 ساعة بالوحدة، وتوفير جميع الأدوية والأمصال اللازمة.

كما تفقد المحافظ الخدمات التى تقدمها الوحدة الصحية لأهالى القرية ضمن مبادرة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى " 100 يوم صحة " والتى تشمل عيادات تنظيم أسرة، ونساء وتوليد، والكشف على الاعتلال الكلوى، وقياس الضغط والسكر، وغيرها من الخدمات الطبية الأخرى.