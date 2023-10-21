الآلاف من طلاب جامعة الأزهر بأسيوط تنظم وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني

صرح الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، أنه انطلقت اليوم من داخل الحرم الجامعي بأسيوط مسيرة ضخمة تضم الآلاف من المشاركين من كل منسوبي الجامعة من عمداء ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس والعاملين وطلاب وطالبات الفرع، مؤيدين قرارات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي فى حفظ الأمن القومي المصري، ورفض فكرة تصفية القضية الفلسطينية عبر دعوات التهجير إلى سيناء، مؤكداً اصطفاف كل منسوبي الجامعة مع القيادة السياسية، في كل الإجراءات والتدابير لوقف مخطط تهجير الأشقاء من قطاع غزة إلى أرض سيناء، وحفظ الأمن القومي لمصر.

وأضاف نائب رئيس جامعة الأزهر أن الآلاف من المشاركين في الوقفة أكدوا رفضهم التام لما يحدث فى غزة من مجازر تهدف لإبادة الشعب الفلسطيني.

منددين بالروح بالدم نفديك يا أقصى، ونحن فداك يا فلسطين تعبيرا عن تضامنهم مع الأشقاء الفلسطنيين، والتنديد بجرائم إسرائيل، حيث شارك بها مايزيد أكثر 3000 طالب وطالبة من مختلف كليات الجامعة.

الالاف من طلاب جامعة الأزهر بأسيوط تنظم وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني

الالاف من طلاب جامعة الأزهر بأسيوط تنظم وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني

الالاف من طلاب جامعة الأزهر بأسيوط تنظم وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني

الالاف من طلاب جامعة الأزهر بأسيوط تنظم وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني

الالاف من طلاب جامعة الأزهر بأسيوط تنظم وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني

الالاف من طلاب جامعة الأزهر بأسيوط تنظم وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني

الالاف من طلاب جامعة الأزهر بأسيوط تنظم وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني